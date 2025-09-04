Hà Nội tăng 7 lần phí thu gom rác thải: Cần phải tính đúng tính đủ

Hà Nội đang có đề xuất tăng phí thu gom rác thải lên gấp 7 lần mức hiện hành và thu theo đầu người. Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị cần theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ.

Ngày 4-9, tại cuộc họp báo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt được đặt ra khi mỗi ngày cả nước phát sinh gần 70.000 tấn rác sinh hoạt, riêng Hà Nội và TPHCM chiếm tới 23%. Dù tỷ lệ xử lý chung đạt 91%, nhưng chi phí thực tế đang vượt xa số phí thu gom hiện nay.

Hà Nội đề xuất tăng phí thu gom rác thải và thu phí theo đầu người. Ảnh minh họa

Theo đề xuất của Hà Nội, mức phí thu gom rác thải sinh hoạt sẽ tăng mạnh từ năm 2025. Cụ thể, mức thu hiện hành 6.000 đồng/người/tháng ở phường và 3.000 đồng/người/tháng ở xã sẽ nâng lên 21.000 đồng từ năm 2025, tiếp tục tăng lên 43.000 đồng vào năm 2026, tức gấp 7 lần hiện nay.

Năm 2024, Hà Nội chỉ thu được gần 568 tỷ đồng phí rác, trong khi chi phí xử lý và thu gom lên tới khoảng 2.300 tỷ đồng. So với nhiều địa phương, mức thu hiện hành của Hà Nội thấp hơn đáng kể, trong khi TPHCM đã áp dụng 84.000 đồng/hộ/tháng.

Ông Hồ Kiên Trung, Phó Cục trưởng Cục Môi trường, trả lời báo chí, ngày 4-9. Ảnh: PHÚC HẬU

Tại cuộc họp báo, một số ý kiến của người dân đã được nêu ra. Hầu hết cho rằng cách tính này chưa công bằng vì mỗi gia đình thải rác với mức độ khác nhau. Ông Hồ Kiên Trung, Phó Cục trưởng Cục Môi trường cho biết, trên thế giới có nhiều mô hình tính phí dựa trên thể tích, khối lượng hoặc lượng nước, điện tiêu thụ. Theo ông, đề xuất thu phí thu gom rác theo đầu người mà Hà Nội đề xuất cũng là một cách tính, song cần bảo đảm nguyên tắc tính đúng, tính đủ với lượng chất thải phát sinh.

Trong các loại rác thải sinh hoạt, rác hữu cơ từ thực phẩm hiện chiếm tới 60% nhưng chưa được xử lý hiệu quả. Bộ Nông nghiệp và Môi trường khuyến khích các địa phương phối hợp doanh nghiệp tận dụng nguồn này để sản xuất điện sinh khối, phân bón hữu cơ.

Quang cảnh cuộc họp báo

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến phát biểu

Chủ trì cuộc họp báo, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến thừa nhận bài toán công nghệ xử lý rác vẫn nan giải, ngay cả với những địa phương có tiềm lực tài chính. Ông Phùng Đức Tiến đề nghị sớm hỗ trợ các địa phương tiếp cận công nghệ hiện đại, đồng thời điều chỉnh đơn giá xử lý rác để tạo động lực cho doanh nghiệp tham gia.

PHÚC HẬU