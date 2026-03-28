Hà Nội tìm cơ chế để thúc đẩy phát triển kinh tế thể thao

Ngày 28-3, Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) Hà Nội đã tổ chức tọa đàm “Phát triển kinh tế thể thao trên địa bàn Hà Nội” với sự tham dự của nhiều nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan.

Cuộc tọa đàm nhằm thực hiện các chủ trương, định hướng của Trung ương và TP Hà Nội, đặc biệt là Kết luận số 70-KL/TW ngày 31-1-2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới và Chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo Sở VH-TT Hà Nội, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh và bền vững, Hà Nội xác định phát triển thể dục thể thao không chỉ là nhiệm vụ xã hội mà còn là một lĩnh vực kinh tế quan trọng. Do đó, yêu cầu đặt ra là từng bước chuyển dịch thể dục thể thao trở thành một ngành kinh tế thực sự, đóng góp hiệu quả vào tăng trưởng của Thủ đô.

Phó Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội Phạm Xuân Tài phát biểu tại tọa đàm

Hà Nội có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế thể thao. Tỷ lệ người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt khoảng 45%, tạo nền tảng thị trường rộng lớn cho các dịch vụ thể thao.

Các loại hình như: gym, yoga, golf, chạy bộ phong trào phát triển mạnh, thu hút đông đảo người dân tham gia. Hệ thống cơ sở vật chất thể thao từng bước được đầu tư, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu tổ chức các sự kiện quy mô lớn.

Tuy nhiên, kinh tế thể thao Thủ đô vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Việc huy động nguồn lực xã hội còn hạn chế; thiếu các sự kiện thể thao mang tính thương mại, có sức lan tỏa cao; hoạt động khai thác giá trị gia tăng từ thể thao như bản quyền, tài trợ, quảng bá thương hiệu chưa hiệu quả. Những hạn chế này đòi hỏi cần có cách tiếp cận mới và các giải pháp mang tính đột phá.

Tại tọa đàm, nhiều ý kiến của các chuyên gia đề cấp tới vai trò của doanh nghiệp trong phát triển thể dục thể thao; kinh nghiệm quốc tế; đánh giá thực trạng và những điểm nghẽn của kinh tế thể thao Hà Nội; xu hướng phát triển thị trường dịch vụ thể thao; khai thác giá trị kinh tế từ các sự kiện thể thao.

Theo Phó Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội Phạm Xuân Tài, phát triển kinh tế thể thao không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng mà còn mở ra không gian tăng trưởng mới, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội. Sự đồng hành hiệu quả giữa nhà nước và doanh nghiệp sẽ là yếu tố then chốt để khai thác tối đa tiềm năng, đưa thể thao trở thành một ngành kinh tế quan trọng của Thủ đô trong thời gian tới.

Do đó, cần đổi mới tư duy, nhìn nhận kinh tế thể thao như một cấu phần quan trọng của nền kinh tế dịch vụ hiện đại, có mối quan hệ tương hỗ với phát triển xã hội và các ngành kinh tế khác; nghiên cứu, đánh giá đầy đủ quy mô, cấu trúc và tiềm năng thị trường thể thao Hà Nội; hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ các rào cản phát triển, đồng thời xây dựng hệ sinh thái kinh tế thể thao đồng bộ, lấy doanh nghiệp làm trung tâm.

