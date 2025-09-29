Sạt lở đất đá, cây đổ chắn ngang Quốc lộ 8A

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn kéo dài trên địa bàn xã Sơn Kim 1 (tỉnh Hà Tĩnh), sáng 29-9, tại Km77+300 Quốc lộ 8A đã xảy ra sạt lở đất đá, cây đổ chắn ngang đường, gây tắc nghẽn, khiến các phương tiện không thể lưu thông qua khu vực.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng Công an xã Sơn Kim 1 và các đơn vị chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai chốt chặn, phân luồng giao thông, đồng thời hướng dẫn phương tiện dừng, quay đầu tại các điểm an toàn.

Lực lượng chức năng cũng đang huy động máy móc, phương tiện cơ giới để khẩn trương san gạt, giải tỏa đất đá, sớm thông tuyến trở lại.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trực chốt ở đầu điểm sạt lở để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện không đi vào khu vực

Quốc lộ 8A là tuyến giao thông huyết mạch nối Hà Tĩnh với cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, thường xuyên có mật độ phương tiện lưu thông cao, đặc biệt là xe tải, xe container. Vì vậy, sự cố sạt lở lần này gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động đi lại, vận chuyển hàng hóa và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người dân, lái xe nếu cố tình di chuyển qua khu vực.

Hiện trường sạt lở

Công an xã Sơn Kim 1 khuyến cáo trong thời gian khắc phục sự cố, người dân và lái xe tuyệt đối không di chuyển qua Km77+300 Quốc lộ 8A, nghiêm túc chấp hành hướng dẫn, điều tiết của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn tính mạng và phương tiện.

Đồng thời, các chủ phương tiện cần theo dõi sát thông tin cảnh báo, chủ động lựa chọn lộ trình thay thế để tránh ùn tắc và nguy hiểm.

DƯƠNG QUANG