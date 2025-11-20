Bộ Xây dựng chỉ đạo ứng phó lũ đặc biệt lớn tại khu vực Nam Trung bộ

Chiều 20-11, Bộ Xây dựng đã có công điện yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung ứng phó lũ đặc biệt lớn tại các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai, đồng thời bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Mưa lũ làm gián đoạn vận tải đường sắt qua khu vực Nam Trung bộ

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ phối hợp với sở xây dựng địa phương tổ chức trực, phân luồng từ xa, cử người canh gác, cắm phao tiêu, rào chắn, báo hiệu ở những vị trí bị ngập nước, ngầm tràn, đoạn đường bị đứt, đoạn đường bị sạt lở; cấm đường tại các vị trí nguy hiểm (ngầm tràn, cầu, phà…) trên các tuyến quốc lộ trong vùng chịu ảnh hưởng của lưu vực sông Ba, sông Kôn...

Đồng thời, các đơn vị quản lý đường bộ tập trung kiểm tra, rà soát, kịp thời khắc phục các tuyến giao thông bị chia cắt, nhất là các tuyến quốc lộ trọng điểm, trục giao thông chính; chú trọng bảo đảm an toàn trong quá trình thi công khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, nhất là các hạng mục thi công tại khu vực đang bị sụt trượt, ngập sâu.

Đối với lĩnh vực đường sắt, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị tập trung máy móc, phương tiện, nhân lực để khắc phục sự cố; có phương án bảo đảm an toàn tại các cầu đường sắt có nguy cơ bị lũ cuốn; có kế hoạch dừng giãn tàu hợp lý để tránh tình trạng ách tắc tại các ga đang bị cô lập giao thông.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam cần tăng cường công tác kiểm tra hạ tầng, kịp thời phát hiện và xử lý khắc phục các sự cố, bảo đảm an toàn hoạt động khai thác.

Đặc biệt, các sở xây dựng địa phương cần có phương án vận tải phù hợp, bảo đảm an toàn; kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất bến, không để phương tiện, đặc biệt là xe khách tuyến cố định có hành trình di chuyển vào ban đêm đi qua các khu vực bị cấm đường, cấm cầu, khu vực đường đang bị sạt lở.

BÍCH QUYÊN