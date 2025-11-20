Bộ đội mang nhu yếu phẩm đến với người dân vùng ngập lụt

Ngày 20-11, Trung đoàn 351 (Vùng 3 Hải quân) cho biết, cán bộ, chiến sĩ Trạm 555 và 3512 đã đến hỗ trợ người dân tại tổ 8, khu vực 2, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai.

Các chiến sĩ lội nước vận chuyển nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân

Lực lượng gồm nhiều cán bộ, chiến sĩ đã lội nước giúp người dân khắc phục khó khăn và trao tặng các nhu yếu phẩm như mì tôm, nước uống, áo phao...

Trong trưa cùng ngày, địa bàn bị mất điện và không có sóng liên lạc.

Đại úy Nguyễn Đức Cường, Chính trị viên Trạm 555 (Trung đoàn 351) chia sẻ, trước tình hình mưa lũ gây ngập sâu trên địa bàn, các chiến sĩ luôn nghĩ đến việc phải kịp thời chia sẻ, hỗ trợ để giúp bà con vượt qua khó khăn.

Hoạt động kịp thời của đơn vị đã góp phần chia sẻ khó khăn với người dân vùng ngập lụt, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng vì nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ Hải quân.

Một chiến sĩ cõng đưa trẻ qua vùng ngập lụt nặng

Mang nhu yếu phẩm đến với người dân

XUÂN QUỲNH - ĐÌNH HƯỚNG