Xã hội

Bộ đội mang nhu yếu phẩm đến với người dân vùng ngập lụt

SGGPO

Ngày 20-11, Trung đoàn 351 (Vùng 3 Hải quân) cho biết, cán bộ, chiến sĩ Trạm 555 và 3512 đã đến hỗ trợ người dân tại tổ 8, khu vực 2, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai.

Các chiến sĩ lội nước vận chuyển nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân
Các chiến sĩ lội nước vận chuyển nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân

Lực lượng gồm nhiều cán bộ, chiến sĩ đã lội nước giúp người dân khắc phục khó khăn và trao tặng các nhu yếu phẩm như mì tôm, nước uống, áo phao...

Trong trưa cùng ngày, địa bàn bị mất điện và không có sóng liên lạc.

Đại úy Nguyễn Đức Cường, Chính trị viên Trạm 555 (Trung đoàn 351) chia sẻ, trước tình hình mưa lũ gây ngập sâu trên địa bàn, các chiến sĩ luôn nghĩ đến việc phải kịp thời chia sẻ, hỗ trợ để giúp bà con vượt qua khó khăn.

Hoạt động kịp thời của đơn vị đã góp phần chia sẻ khó khăn với người dân vùng ngập lụt, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng vì nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ Hải quân.

z7245729442905_175fc11dcd001d305e717ee4859f55f1.jpg
z7245731054192_f77aba17c4be04c5bf7bfbee89dc1d39.jpg
z7245729436731_359409ae06b6b38a09cf8a9734a66bb3.jpg
Một chiến sĩ cõng đưa trẻ qua vùng ngập lụt nặng
z7245729435260_a46657830448ea32fbde415da07c7ac6.jpg
Mang nhu yếu phẩm đến với người dân
z7245729431975_bc0d0282f058369c67759ba85ecf2a83.jpg
z7245729453181_fe05624260fcc57db37660be0ba2c54b.jpg
z7245731050845_03a12469684aa2872792d0e9fba4d966.jpg
z7245729467055_febfd5f765f92b024b0fb6b01f2d88ce.jpg
z7245729453279_ee44d4afdcd6230233a72e525934b14a.jpg
Tin liên quan
XUÂN QUỲNH - ĐÌNH HƯỚNG

Từ khóa

lũ lụt miền Trung sạt lở vùng ngập lụt Gia Lai Phú Yên

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn