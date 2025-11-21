Mở trạm tiếp nhận, gửi hàng cứu trợ vào vùng lũ ven Quy Nhơn

Trạm được đặt tại trục đường Công viên Long Vân, phường Quy Nhơn Bắc, ngay vị trí giao nhau giữa Quốc lộ 1D với đường Hùng Vương, nối lên Quốc lộ 1A, thuận lợi cho việc tiếp nhận và vận chuyển hàng cứu trợ đến các khu vực bị chia cắt. Trạm tiếp nhận hoạt động từ 6 giờ đến 21 giờ 30 hằng ngày.

Tại đây, lực lượng chức năng tiếp nhận lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm do các doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ. Sau khi tiếp nhận, hàng hóa được kiểm đếm, phân loại và phân phối cho người dân ở các vùng đang bị cô lập.

Trạm tiếp nhận cứu trợ vùng lụt ven Quy Nhơn đặt tại Công viên Long Vân

Từ khi thành lập, trạm đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng các đoàn viên, thanh niên tham gia tiếp nhận, phân loại và đóng gói hàng cứu trợ. Trên cơ sở danh sách từng địa phương, lực lượng chức năng vận chuyển hàng đến những hộ dân chịu thiệt hại nặng nề nhất, đặc biệt là các gia đình bị ngập sâu, cô lập nhiều ngày.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng nắm tình hình thiệt hại thực tế, nhất là những hộ mất toàn bộ tài sản, vật nuôi để báo cáo chính quyền. Công tác cứu trợ luôn tuân thủ nguyên tắc “đúng người, đủ lượng, kịp thời, an toàn”.

Lực lượng quân đội tiếp nhận hàng hóa, áo quần, chăn ấm vào vùng lũ

Song song với phân phối hàng hóa, các tổ quân y và đoàn thanh niên của lực lượng vũ trang tỉnh sẽ tổ chức thăm khám sức khỏe ban đầu, hướng dẫn người dân sử dụng thuốc phòng chống nhiễm khuẩn do nguồn nước ô nhiễm.

Trước đó, quá trình làm nhiệm vụ tại Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Tây, tổ quân y tại khu vực Công viên Long Vân đã nhận tin báo về trường hợp cháu bé 24 tháng tuổi bị trượt ngã xuống nước, tím tái, nguy cơ đe dọa tính mạng. Các quân y sĩ lập tức tiếp cận hiện trường, khai thông đường thở, hỗ trợ hô hấp theo quy trình cấp cứu trẻ nhỏ. Nhờ xử trí kịp thời, đúng kỹ thuật, cháu bé đã hồi tỉnh và được đưa đến cơ sở y tế gần nhất để chăm sóc chuyên sâu.

Quân y kịp thời ứng cứu em bé 24 tháng tuổi

Theo đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phụ trách ở Trạm tiếp nhận Công viên Long Vân, việc thành lập Tổ quân y cơ động là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh mưa lũ bất thường nhằm bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người dân. Trong ngày, tổ quân y cũng đã sơ cứu nhiều trường hợp trượt ngã, cảm lạnh, xây xát.

Tiếp nhận hàng hóa gửi vào vùng lũ Quy Nhơn Bắc

Hàng ngàn suất ăn, áo quần, chăn ấm… cho vùng lũ Ngày 21-11, lãnh đạo Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp với các đơn vị tổ chức tiếp nhận và điều phối hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân vùng ngập lụt. Từ ngày 18 đến 20-11, hiệp hội đã huy động lực lượng tiếp nhận và chuyển hàng ngàn suất ăn, quần áo, chăn màn, nước uống… đến các khu vực ngập nặng. Người dân, giới trẻ Quy Nhơn chung tay quyên góp gửi hàng vào vùng lũ Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai duy trì tiếp nhận hàng hóa cứu trợ vùng ngập lụt Theo ông Nguyễn Phạm Kiên Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai, trước diễn biến mưa lũ phức tạp, đơn vị đã huy động hướng dẫn viên, nhân viên du lịch và tình nguyện viên tham gia công tác cứu trợ. Nhiều phương tiện du lịch như ca nô, mô tô nước, xuồng cũng được điều động phục vụ tìm kiếm cứu nạn và vận chuyển lương thực đến các điểm bị cô lập. Chuẩn bị lương thực, sữa tươi, nước uống, nhu yếu phẩm cho vùng ngập lụt Giới trẻ chung tay tiếp tế bà con vùng lũ Chuyển hàng lên xe tải vận chuyển đến người dân vùng lũ Trong ngày, các đoàn cứu trợ đã tiếp cận Quy Nhơn Đông, Phước Thuận, thị trấn Tuy Phước cũ, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Lao và Làng trẻ SOS. Một số khu vực như Nhà thờ Làng Sông vẫn còn ngập sâu, lực lượng đang chờ nước rút để tiếp tục tiếp cận.

