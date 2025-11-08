Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Ưu tiên chăm lo người dân bị thiệt hại nặng do bão số 13

Chiều tối 8-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã có cuộc làm việc với tỉnh Gia Lai về công tác phòng chống và khắc phục hậu quả cơn bão số 13 vừa qua.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai, bão số 13 đã làm 2 người chết, 6 người bị thương; hơn 206 căn nhà sập đổ, 24.751 căn bị tốc mái, hư hỏng; 57 tàu thuyền bị chìm, hư hại; hàng trăm lồng bè nuôi trồng thủy sản và hàng ngàn hécta hoa màu, lúa bị thiệt hại, nhiều gia súc, gia cầm chết. Cơn bão cũng gây tổn thất lớn đối với hệ thống cây xanh, hạ tầng đô thị và các công trình công cộng… Ước tính sơ bộ, tổng thiệt hại kinh tế trên 5.200 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc

Theo ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, trong bão số 13, tỉnh đã triển khai di dời quy mô lớn hơn 93.000 hộ với 341.000 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm. Trước bão, tỉnh thành lập Sở Chỉ huy tiền phương và 13 tổ công tác đặc biệt để chỉ đạo ứng phó.

Sau bão, tỉnh đã ban hành công điện khẩn yêu cầu khẩn trương khắc phục thiệt hại, khơi thông sản xuất, sớm ổn định đời sống nhân dân; kiên quyết không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, chịu rét hoặc không có chỗ ở.

Ngoài ra, Gia Lai đã có quyết định hỗ trợ khẩn cấp cho người dân bị thiệt hại do bão. Trong đó, hỗ trợ 60 triệu đồng cho các hộ dân có nhà sập hoàn toàn, 5 triệu đồng cho hộ dân có nhà tốc mái hoàn toàn và 2 triệu đồng đối với nhà dân hư hỏng, tốc mái 1 phần...

Cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ người dân ven biển Gia Lai dọn dẹp nhà bị sập hoàn toàn sau bão số 13

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng biểu dương tinh thần chủ động ứng phó bão của tỉnh, đặc biệt trong việc thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” và chủ động di dời người dân, qua đó giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Gia Lai tiếp tục tập trung tối đa lực lượng, phương tiện để nhanh chóng khắc phục hậu quả bão. Trước mắt, cần bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo chu đáo cho các hộ bị thiệt hại nặng, nhất là các trường hợp có người tử vong, nhà sập, nhà tốc mái. Tỉnh cần khẩn trương khôi phục hạ tầng, trước hết là hệ thống điện, nước, y tế và trường học để người dân sớm ổn định đời sống.

“Mục tiêu cao nhất là sớm ổn định đời sống nhân dân. Song song với đó, Gia Lai cần nhanh chóng khôi phục sản xuất, kinh doanh để hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng mà Chính phủ đã đề ra”, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Bộ đội ra quân giúp người dân ven đầm Thị Nại (tỉnh Gia Lai) khắc phục, dọn dẹp nhà cửa sau bão

Phó Thủ tướng cũng cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã thống nhất chỉ đạo các địa phương tổng hợp đầy đủ thiệt hại do thiên tai để có giải pháp hỗ trợ kịp thời.

Tại cuộc làm việc, ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai gửi lời cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ và cá nhân Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đối với địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc phát biểu tại cuộc làm việc

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khẳng định, khắc phục hậu quả bão số 13 là nhiệm vụ cấp bách và ưu tiên hàng đầu. Tỉnh đang huy động tối đa lực lượng hỗ trợ người dân dựng lại nhà cửa, khôi phục sản xuất, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường; đồng thời sẽ rà soát, quy hoạch lại không gian dân cư an toàn trước thiên tai.

“Tỉnh đã lên phương án, các hộ bị sập nhà nếu chưa có chỗ ở sẽ được tạm thời bố trí tại các đơn vị quân đội, sau khi nhà được sửa chữa xong mới trở về”, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cho biết.

Lực lượng Công an tỉnh Gia Lai giúp người dân ven biển dọn dẹp đổ nát sau bão vào ngày 8-11

Dịp này, nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả bão, trong đó Vietcombank hỗ trợ 5 tỷ đồng, Agribank 3 tỷ đồng và Ngân hàng Chính sách xã hội – Chi nhánh Gia Lai 1 tỷ đồng.

NGỌC OAI