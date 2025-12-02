Kiến nghị miễn đóng bảo hiểm y tế 1 năm cho người dân bị ảnh hưởng mưa lũ

Sáng 2-12, các đại biểu Quốc hội (ĐB) thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035.

ĐB Trịnh Thị Tú Anh (Lâm Đồng) nhìn nhận, việc mở rộng quyền lợi chăm sóc sức khỏe và giảm gánh nặng tài chính y tế cho người dân là một quy định mang tính nhân văn cao, bởi rào cản chi phí điều trị thực tế vẫn là vấn đề lớn với người dân. Song, vẫn có những loại thuốc đang nằm ngoài khả năng chi trả của người dân, như thuốc thế hệ mới, điều trị đích, thuốc miễn dịch.

Từ nhận định trên, ĐB Trịnh Thị Tú Anh kiến nghị cập nhật danh mục thuốc kịp thời, nhất là đối với các loại thuốc điều trị ung thư, thuốc điều hòa miễn dịch thế hệ mới, để giảm chi tiền túi của người dân, đảm bảo quyền lợi cho hơn 95,5 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) hiện nay.

Quang cảnh phiên họp Quốc hội, sáng 2-12.

“Tôi cho rằng nên ưu tiên các thuốc có bằng chứng lâm sàng mạnh, hiệu quả được chứng minh rõ ràng; danh mục được cập nhật một cách linh hoạt và theo kịp tiến bộ y học quốc tế; đồng thời, gắn việc mở rộng danh mục với cơ chế đánh giá hiệu quả - chi phí, đảm bảo việc chi trả vừa căn cơ, vừa bền vững”, ĐB Trịnh Thị Tú Anh nêu quan điểm.

Nữ ĐB đoàn Quốc hội tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị thêm, Đảng, Nhà nước quan tâm có chính sách đặc thù, đột phá để miễn phí 1 năm tiền đóng BHYT từ ngân sách nhà nước cho người dân tham gia BHYT tự nguyện tại các tỉnh bị ảnh hưởng trực tiếp, thiệt hại nặng nề bởi bão lụt trong thời gian vừa qua.

ĐB Trịnh Thị Tú Anh (Lâm Đồng).

Quan tâm đến việc xử lý “điểm nghẽn” để thực hiện có hiệu quả chủ trương “Khuyến khích phát triển các cơ sở chăm sóc người cao tuổi, ĐB Trần Thị Hiền (Ninh Bình) đề nghị: “Tôi đề nghị bổ sung vào Điều 5 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân một khoản mới về cơ sở dưỡng lão thực hiện dịch vụ khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, chăm sóc dài hạn đối với người cao tuổi được hưởng các chính sách về đất đai, thuế, tài chính như đối với cơ sở y tế.

Tôi cho rằng, đây sẽ là giải pháp đột phá để cụ thể hóa chủ trương kết hợp hiệu quả giữa các cơ sở y tế và các cơ sở chăm sóc người cao tuổi mà Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã đề ra”.

ĐB Trần Thị Hiền (Ninh Bình).

Cho rằng việc mở rộng quyền lợi chăm sóc sức khỏe và giảm chi phí y tế cho người dân là chủ trương hoàn toàn đúng đắn, nhận được sự quan tâm của nhân dân, ĐB Đặng Bích Ngọc (Phú Thọ) cho biết, việc bắt đầu từ năm 2026 người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên, thì trước mắt, cần tập trung khám sức khỏe định kỳ theo nhóm đối tượng và có lộ trình ưu tiên theo thứ tự.

“Dự thảo cần có quy định thật rõ ràng, cụ thể. Vì thực tế người dân đang rất mong chờ tất cả sẽ được thực hiện khám sức khỏe 1 lần/năm. Điều này đặt ra yêu cầu chúng ta phải có lộ trình chuẩn bị”, ĐB Đặng Bích Ngọc nêu.

ĐB Đặng Bích Ngọc (Phú Thọ).

Qua đi khảo sát của Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh Phú Thọ cho thấy, các trạm y tế xã, phường còn rất nhiều khó khăn về đội ngũ y bác sỹ, cơ sở vật chất trang thiết bị không đáp ứng yêu cầu khám bệnh…, ĐB Đặng Bích Ngọc đề nghị giao Chính phủ tiếp tục ban hành định mức chi, cơ chế phù hợp và có lộ trình thực hiện ưu tiên đầu tư về con người, cơ sở vật chất ở những nơi điều kiện khó khăn. Phải có được cơ chế phù hợp để thực hiện đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân lực là y bác sỹ người địa phương, nhất là những người đã gắn bó làm việc lâu năm.

Các đại biểu Quốc hội sáng 2-12.

