Lâm Đồng: Chấn chỉnh tác phong cán bộ sau vụ lớn tiếng với người dân

Ngày 23-10, ông Lê Thanh Sơn, Chủ tịch UBND phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, UBND phường đã ban hành văn bản chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, sau phản ánh về một trường hợp cán bộ lớn tiếng với người dân khi tiếp công dân

Theo văn bản chấn chỉnh, lãnh đạo UBND phường Mũi Né yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức giữ thái độ ôn hòa, tôn trọng nhân dân trong mọi tình huống; tuyệt đối không to tiếng, tranh luận hay đôi co với người dân tại nơi làm việc. Mọi vướng mắc cần được xử lý đúng quy trình và báo cáo lãnh đạo phụ trách.

Ngoài ra, UBND phường cũng nhấn mạnh việc tăng cường giám sát, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy tắc ứng xử. Mỗi cán bộ, công chức cần rèn luyện đạo đức công vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc.

Một chuyên viên của UBND phường Mũi Né có hành vi lớn tiếng, cử chỉ chưa đúng khi tiếp công dân được đăng tải trên mạng xã hội

Trước đó, ngày 22-10, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một chuyên viên thuộc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Mũi Né có hành vi, lời nói, cử chỉ chưa chuẩn mực trong quá trình tiếp công dân. Cụ thể, người này được cho là đã lớn tiếng và có hành vi chỉ tay về phía người dân.

Lãnh đạo UBND phường xác nhận có xảy ra vụ việc trên. Theo giải trình ban đầu, công dân có lời lẽ chưa phù hợp, dẫn đến việc chuyên viên thiếu kiềm chế và có phản ứng không đúng mực. UBND phường đã yêu cầu chuyên viên liên quan làm bản tường trình, kiểm điểm trách nhiệm.

TIẾN THẮNG