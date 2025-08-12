Lâm Đồng tăng cường phòng dịch sau khi ghi nhận số ca mắc sởi, tay chân miệng tăng mạnh

Số ca mắc sởi, tay chân miệng trên địa bàn tăng mạnh so với cùng kỳ, tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo đảm bảo nguồn nhân lực, thuốc phòng dịch.

UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 12-8 cho biết đã chỉ đạo ngành y tế và các địa phương đảm bảo nguồn nhân lực, hóa chất, thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh sau khi liên tục ghi nhận số ca mắc tăng cao.

Cơ quan chức năng phun hóa chất phòng chống dịch sốt xuất huyết tại phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Cụ thể, theo Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, trong chu kỳ tuần thống kê gần nhất (từ 31-7 đến 6-8) toàn tỉnh ghi nhận 17 trường hợp mắc sởi, tăng 15 ca so với tuần trước đó. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 3.922 trường hợp mắc sởi, tăng 3.857 ca so với cùng kỳ 2024. Không có trường hợp nào tử vong.

Bên cạnh đó, Lâm Đồng cũng ghi nhận 59 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 27 trường hợp so với tuần trước. Từ đầu năm 2025 đến nay Lâm Đồng ghi nhận 1.571 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 344 ca so với cùng kỳ 2024.

Biểu đồ số ca mắc sởi phân bố tại các khu vực trong tỉnh Lâm Đồng. Nguồn: SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG

Riêng đối với dịch sốt xuất huyết, từ đầu năm 2025 đến nay Lâm Đồng ghi nhận 2.728 trường hợp, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Số ca mắc giảm 5.970 trường hợp so với năm 2024, nhưng tuần qua ghi nhận 282 ca mắc.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu ngành giáo dục phối hợp với ngành y tế triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh tại các trường học (nhất là các trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ) nhằm sớm phát hiện các trường hợp mắc để tổ chức khám, điều trị và xử lý ổ dịch kịp thời.

ĐOÀN KIÊN