LG giới thiệu bộ đôi hình gaming mới

LG Electronics Việt Nam đã ra mắt màn hình gaming LG UltraGear với tần số quét 300Hz (27G640A) và màn hình phổ thông mới (24/27U411A), đáp ứng đa dạng nhu cầu giải trí và làm việc của người dùng.

LG 24/27U411A, một trong những sản phẩm của LG

Màn hình gaming với tần số quét 300Hz, đáp ứng nhu cầu giải trí đỉnh cao.

LG UltraGear 27G640A là màn hình gaming UltraGear ở phân khúc phổ thông đầu tiên của LG sở hữu tốc độ quét lên đến 300Hz. Đây là bước đi chiến lược của LG để mang những trải nghiệm chơi game mượt mà và sống động nhất đến với đa dạng người dùng cũng như đáp ứng yêu cầu xử lý đồ họa ngày càng cao của các tựa game bom tấn.

Không chỉ sở hữu tốc độ 300Hz vượt trội cùng thời gian phản hồi siêu nhanh chỉ 1ms (GTG) tái hiện những phân cảnh hành động mượt mà, LG UltraGear 27G640A mang đến hình ảnh “mãn nhãn” nhờ tích hợp những công nghệ màn hình tiên tiến nhất của LG.

LG UltraGear 27G640A

Sản phẩm này còn tái hiện thế giới game và đồ hoạ huyền ảo ở chất lượng đậm chất điện ảnh. Với tấm nền IPS 1.07 tỷ màu độ sáng 400 nits được tích hợp công nghệ VESA DisplayHDR 400 của LG cho độ phủ màu 95% dải màu DCI-P3, LG UltraGear 27G640A hạn chế tối đa hiện tượng nhòe hoặc lem màu ở các dải màu chuyển tiếp như cảnh hoàng hôn hay hiệu ứng khói lửa, đồng thời giảm triệt để tình trạng mỏi mắt khi thưởng thức khung cảnh huyền ảo trong thời gian dài, đảm bảo truyền tải đúng ý đồ nghệ thuật từ nhà phát triển.

LG 24/27U411A

Trong phân khúc màn hình phổ thông, LG 24/27U411A là lựa chọn lý tưởng cho học sinh, sinh viên cũng như giới văn phòng khi có thể đáp ứng hiệu quả nhu cầu làm việc và giải trí. Màn hình sỡ hữu hai kích thước tùy chọn là 24 inch và 27 inch với tấm nền IPS có độ phủ màu sRGB 99% kết hợp cùng công nghệ HDR10.

Nhờ đó, màu sắc trên các bản thiết kế, video hay hình ảnh được hiển thị chính xác, hạn chế sai lệch màu khi trình chiếu, in ấn hoặc xuất bản. Màn hình cũng có thể biến đổi nhanh chóng thành rạp phim mini hoặc phòng chơi game đỉnh cao nhờ độ tương phản và chiều sâu màu sắc ấn tượng.

Không dừng lại ở đó, thế hệ màn hình LG 24/27U411A còn tối ưu năng lượng khi tiết kiệm hơn 30% điện năng tiêu thụ so với thế hệ màn hình trước đó, giúp người dùng giảm chi phí tiền điện khi sử dụng thiết bị trong thời gian dài.

Bộ đôi sản phẩm có giá bán lẻ đề xuất từ 11.290.000 đồng đối với LG UltraGear 27G640A và 2.990.000 đồng cho LG 27U411A.

BÌNH LÂM