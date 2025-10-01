Lừa bán bản quyền Vietmap, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Ngày 1-10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã đấu tranh, làm rõ thủ đoạn lừa đảo tinh vi của đối tượng Nguyễn Phúc Tới (sinh năm 1994, trú tại Ninh Bình) lợi dụng không gian mạng để chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh các Fanpage mà đối tượng Nguyễn Phúc Tới dẫn dụ bị hại. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 2-2025, Tới đã mua 1 bản quyền phần mềm dẫn đường Vietmap rồi lập hàng loạt tài khoản Facebook, Zalo mang tên “Vietmap s2”, “Vietmap Live”, “Huy Kỹ Thuật”, “Bảo Auto”… để rao bán mã kích hoạt phần mềm với giá rẻ hơn thị trường. Đối tượng chạy quảng cáo, khẳng định người mua có thể sử dụng trên nhiều thiết bị trong nhiều năm.

Thực chất, phần mềm Vietmap chỉ cho phép kích hoạt một mã trên một thiết bị tại một thời điểm. Do đó, sau khi người dùng chuyển khoản từ 200.000 đến 1.000.000 đồng, ứng dụng chỉ hoạt động được vài lần rồi bị vô hiệu khi có khách hàng khác đăng nhập. Khi bị hại liên hệ, Tới viện lý do né tránh và chặn liên lạc.

Đối tượng Nguyễn Phúc Tới và thiết bị thu giữ tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Quá trình làm việc với Tới, công an thu giữ 2 điện thoại di động, 1 máy tính bàn, 1 máy tính xách tay, 3 tài khoản ngân hàng và toàn bộ dữ liệu điện tử liên quan. Bước đầu, Tới khai nhận đã lừa khoảng 500 người, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Công an tỉnh Đồng Nai hiện đang tạm giữ Nguyễn Phúc Tới để mở rộng điều tra, đồng thời kêu gọi các bị hại liên hệ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (02513.685.134) hoặc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (0693.480.999) để được hướng dẫn xử lý.

BÙI LIÊM