Mỏng, mạnh như Galaxy S25 Edge

Với thiết kế mỏng chỉ 5,8mm, Galaxy S25 Edge là một thành tựu kỹ thuật ấn tượng, tái định nghĩa gần như mọi yếu tố trong thiết kế điện thoại thông minh, mang đến trải nghiệm gọn nhẹ và tiện lợi hơn. Khung máy được thiết kế tinh tế, cân bằng hài hòa giữa tính thẩm mỹ và tính năng, chỉ nặng 163g, đưa dòng điện thoại mỏng lên một tầm cao mới mà vẫn giữ được thiết kế đặc trưng của Galaxy S series.

Mỏng nhưng Galaxy S25 Edge còn sở hữu độ bền vượt trội. Các cạnh uốn cong tối ưu và khung titanium chắc chắn mang lại sự bảo vệ bền bỉ cho việc sử dụng hàng ngày. Màn hình được trang bị kính gốm Corning Gorilla Glass Ceramic 2 mới nhất, mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa độ bền và độ sống động, giúp Galaxy S25 Edge vừa chắc chắn vừa nổi bật.

Với thiết kế mỏng nhẹ, Galaxy S25 Edge giúp người dùng bắt trọn mọi khoảnh khắc đáng nhớ và thỏa sức sáng tạo. Ống kính rộng 200MP không chỉ duy trì trải nghiệm chất lượng camera đặc trưng của Galaxy S series mà còn nâng tính năng Nightography lên một tầm cao mới. Cảm biến ultra wide 12MP với tính năng lấy nét tự động cho phép chụp ảnh macro sắc nét, chi tiết, đồng thời giúp người dùng linh hoạt sáng tạo.

Việt Nam là một trong số ít quốc gia đầu tiên ra mắt siêu phẩm Galaxy S25 Edge, đặc biệt còn có phiên bản độc quyền với nhiều ưu đãi hấp dẫn được phân phối tại cửa hàng online của Samsung. Samsung Galaxy S25 Edge - Beyond Slim Edition không chỉ là tuyệt tác công nghệ độc quyền dành riêng cho những người tiên phong, mà còn là tuyên ngôn về phong cách sống, dấu ấn cá nhân. Sở hữu thiết kế Beyond Slim thanh lịch, phiên bản giới hạn này càng thêm phần đặc biệt khi chỉ bán ra với số lượng giới hạn - 135 suất. Phiên bản độc quyền này chỉ có tại Samsung Official Store (gồm Samsung.com, Samsung Shop App, Samsung 68, và Samsung West Lake).