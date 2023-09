Một số giáo viên chưa thật sự quan tâm giáo dục phát triển tình cảm cho trẻ

Sáng 22-9, gần 200 cán bộ lãnh đạo các phòng GD-ĐT, chủ nhóm trẻ mẫu giáo, mầm non độc lập trên địa bàn TPHCM đã tham gia Hội thảo “Xây dựng môi trường nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ tại cơ sở giáo dục mầm non độc lập trên địa bàn TP Thủ Đức và quận, huyện có khu công nghiệp, khu chế xuất” do Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức.