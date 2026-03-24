Nắng nóng sắp mở rộng ở Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ

Cơ quan khí tượng - thủy văn cảnh báo, từ cuối tháng 3, nắng nóng xuất hiện thêm ở các khu vực: Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Trong khi Nam bộ tiếp tục nắng nóng cục bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia vừa cập nhật dự báo diễn biến nắng nóng từ nay đến cuối tháng 3 và trong tháng 4 trên địa bàn cả nước.

Trong giai đoạn ngắn hạn từ ngày 24-3 đến 25-3, nắng nóng chưa phát triển diện rộng, chỉ xảy ra cục bộ tại miền Đông Nam bộ, các khu vực còn lại chủ yếu nắng ban ngày, chưa có dấu hiệu gay gắt.

Từ cuối tháng 3 đến ngày 2-4, nắng nóng có xu hướng mở rộng nhẹ. Miền Đông Nam bộ tiếp tục có nơi nắng nóng. Đáng chú ý, từ khoảng ngày 30-3, phía Tây Bắc bộ và vùng núi phía Tây từ Thanh Hóa đến Huế bắt đầu có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Theo đánh giá sơ bộ của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ nay đến ngày 20-4, nắng nóng diễn biến theo hai mức độ. Trong đó, từ nay đến cuối tháng 3, nắng nóng vẫn ở mức cục bộ, tập trung chủ yếu tại Đông Nam bộ và có thể xuất hiện thêm tại Tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ. Sang tháng 4-2026, nắng nóng có xu hướng gia tăng về cường độ và mở rộng phạm vi, lan sang miền Tây Nam bộ và một số khu vực thuộc Tây Nguyên.

Từ dữ liệu nhiệt độ hiện tại cho thấy, xu thế nền nhiệt trong tháng 4 có thể cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 1-1,5 độ C tại Bắc bộ và khu vực Thanh Hóa - Huế. Nắng nóng xuất hiện sớm hơn và gia tăng cường độ trong các đợt sau.

Cơ quan khí tượng lưu ý trong thời kỳ chuyển mùa, nắng nóng thường xen kẽ các đợt mưa dông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trên phạm vi cả nước, trong đó khu vực Bắc bộ có khả năng xuất hiện nhiều hơn.

Tổng lượng mưa trong tháng 4 tại Trung bộ và Nam bộ dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 10-30mm (so với chuẩn khí hậu cùng thời kỳ). Theo đó, nguy cơ khô hạn cục bộ gia tăng khi nắng nóng phát triển tại các khu vực này.

PHÚC HẬU