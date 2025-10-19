Nguy cơ sạt lở núi Gò Oát đe dọa hơn 200 nhân khẩu ở Quảng Ngãi

UBND xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi vừa kiểm tra các vị trí điểm có nguy cơ sạt lở núi Gò Oát theo thông tin phản ánh của người dân.

Clip: Khảo sát điểm sạt lở núi Gò Oát

Theo thông tin người dân sinh sống dưới chân núi Gò Oát (thôn Ba Lang, xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi), những vết nứt trên sườn núi được người dân phát hiện cách đây 4 năm. Hằng năm, vào mùa mưa từ tháng 11 đến tháng 12, thường xuất hiện nhiều nước mạch ngầm trên núi chảy ra bất thường, nguy cơ sạt lở núi là rất cao, khu vực cách khu dân cư khoảng 1,2 km.

UBND xã Ba Vinh đã tổ chức kiểm tra điểm có nguy cơ sạt lở núi, nhận thấy có 2 vị trí ảnh hưởng gần khu dân cư, điểm thứ 1 trên núi Gò Oát có nhiều mạch nước ngầm chảy ra bất thường khi có mưa lớn trên địa bàn xã.

Điểm thứ 2 ghi nhận có vết nứt đất ngang sườn núi. Ảnh: UBND xã Ba Vinh

Điểm thứ 2 nằm trên sườn núi có độ dốc 45%, khảo sát cho thấy có vết nứt đất ngang sườn núi, chiều dài 50 m, rộng 0,6m, chiều sâu từ 0,5 - 1m. Khu vực xung quanh vết nứt có nhiều tảng đá lớn nằm rải rác, nếu xảy ra sạt sẽ lăn đất đá xuống khu dân cư.

Vết nứt ngày càng kéo dài khiến người dân thôn Ba Lang lo lắng. Ảnh: UBND xã Ba Vinh

Toàn thôn Ba Lang hiện có 61 hộ dân với 216 nhân khẩu sống ngay dưới chân núi. Ông Phạm Văn Rạch, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Vinh, cho biết: “Chúng tôi đã kiểm tra, thấy mức độ nguy hiểm ngày càng tăng. Trước mắt phải lên phương án di dời trong mùa mưa lũ, lâu dài kiến nghị cấp trên hỗ trợ di dời dân đến nơi ở ổn định”.

Nhìn từ núi Gò Oát xuống khu dân cư. Ảnh: UBND xã Ba Vinh

NGUYỄN TRANG