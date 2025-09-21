Nhân viên đường sắt cứu người thoát chết trong gang tấc

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa cho biết sẽ khen thưởng kịp thời và làm hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp cao hơn theo quy định đối với hành động đặc biệt dũng cảm của anh Nguyễn Sơn Oánh, nhân viên gác chắn đường ngang, trong vụ tai nạn xảy ra lúc 0 giờ 3 phút ngày 21-9.

Anh Nguyễn Sơn Oánh, nhân viên gác chắn đường ngang

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã nhận được báo cáo về sự việc vừa xảy ra tại khu Đại Lộc - Quảng Ngãi tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM.

Theo đó, khi tàu chuẩn bị qua đường ngang Km924+430 (thuộc địa phận xã Sơn Tịnh - Quảng Ngãi), 2 nhân viên gác chắn là anh Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Sơn Oánh đã thực hiện quy trình đóng chắn hoàn toàn, chờ tàu thông qua thì bất ngờ có 1 người đàn ông điều khiển xe máy băng qua, tông trực diện vào dàn chắn phía trái, khiến người và xe máy văng vào giữa lòng đường sắt.

Mặc dù biết tàu đang đến rất gần, có thể nguy hiểm đến tính mạng nhưng anh Nguyễn Sơn Oánh vẫn bất chấp hiểm nguy, kịp thời lao vào kéo người đàn ông ra khỏi đường sắt, cứu người chỉ trong vài giây ngắn ngủi trước khi tàu lao tới.

Theo camera hành trình đầu máy ghi lại, quãng thời gian từ lúc người điều khiển giao thông va vào cần chắn văng ra lòng đường đến lúc tàu chạy qua chỉ khoảng 3-4 giây. Người đàn ông may mắn được anh Oánh cứu sống ngay sau đó được tổ tàu SE6 cử người đưa đi cấp cứu, xe máy bị tàu tông kéo rê trong lòng đường sắt đến lý trình Km924+280 thì tàu dừng lại.

Video từ camera đầu máy ghi lại sự việc

Vụ tai nạn đã khiến tàu SE6 phải dừng lại để giải quyết gần 30 phút và xe máy của người tham gia giao thông bị hư hỏng nặng. Hành động đặc biệt dũng cảm của anh Oánh được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khen thưởng kịp thời và sẽ làm hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp cao hơn theo quy định.

BÍCH QUYÊN