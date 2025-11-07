Nhiều đoạn bờ kè biển Quảng Ngãi bị sóng lớn tàn phá
SGGPO
Do ảnh hưởng sóng lớn kết hợp triều cường bão số 13 khiến các đoạn bờ kè, đường ven biển ở nhiều địa phương tỉnh Quảng Ngãi bị thiệt hại.
Tại xã Long Phụng (tỉnh Quảng Ngãi), sóng biển dâng cao đã đánh vỡ tuyến bờ kè, làm nứt toác và cuốn trôi đoạn đường bê tông ven biển dài hơn 200m. Toàn bộ khu vực bị khoét sâu, nhiều mảng đất sụp xuống biển.
Ông Ngô Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Long Phụng, cho biết tuyến đường này nối liền ba thôn An Chuẩn, Kỳ Tân và Vinh Phú. “Hiện khu vực sạt lở nghiêm trọng, việc đi lại của người dân rất khó khăn. Xã đã cho rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm và đang kiến nghị cấp trên hỗ trợ khắc phục khẩn cấp,” ông Thanh nói.
Cùng thời điểm, tại xã Vạn Tường, sóng lớn cũng làm hư hỏng tuyến đường nối ra bến cá thôn An Cường với chiều dài khoảng 500m. Khu vực Gành Yến, thôn Thanh Thủy, bị triều cường tàn phá nặng nề.