Nhiều đoạn bờ kè biển Quảng Ngãi bị sóng lớn tàn phá

Do ảnh hưởng sóng lớn kết hợp triều cường bão số 13 khiến các đoạn bờ kè, đường ven biển ở nhiều địa phương tỉnh Quảng Ngãi bị thiệt hại.

Tại xã Long Phụng (tỉnh Quảng Ngãi), sóng biển dâng cao đã đánh vỡ tuyến bờ kè, làm nứt toác và cuốn trôi đoạn đường bê tông ven biển dài hơn 200m. Toàn bộ khu vực bị khoét sâu, nhiều mảng đất sụp xuống biển.

Tuyến bờ kè xã Long Phụng bị sóng đánh sập

Đây là tuyến đường nối 3 thôn của xã Long Phụng ở ven biển

Từng mảng bê tông bị sóng đánh vỡ tan tành

Khu vực sạt lở khiến việc đi lại của người dân khó khăn

Ông Ngô Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Long Phụng, cho biết tuyến đường này nối liền ba thôn An Chuẩn, Kỳ Tân và Vinh Phú. “Hiện khu vực sạt lở nghiêm trọng, việc đi lại của người dân rất khó khăn. Xã đã cho rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm và đang kiến nghị cấp trên hỗ trợ khắc phục khẩn cấp,” ông Thanh nói.

Clip: Tuyến kè ven biển Gành Yến, thôn Thanh Thủy, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi, thiệt hại sau triều cường bão số 13. Thực hiện: NGUYỄN TRANG

Cùng thời điểm, tại xã Vạn Tường, sóng lớn cũng làm hư hỏng tuyến đường nối ra bến cá thôn An Cường với chiều dài khoảng 500m. Khu vực Gành Yến, thôn Thanh Thủy, bị triều cường tàn phá nặng nề.

Khu vực Gành Yến, xã Vạn Tường bị triều cường xâm thực, xói mòn tuyến kè. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Một đường bê tông dọc các hàng quán bị sóng đánh nứt. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Sóng đánh vào kè biển, tạo hàm ếch. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Người dân đang khắc phục để sớm trở lại kinh doanh. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Đồn Biên phòng Bình Hải huy động lực lượng hỗ trợ người dân. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Dọn sạch đất cát tràn vào nhà dân do triều cường. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Một tuyến đường ven biển tại xã Vạn Tường bị sóng đánh vỡ

Lực lượng chức năng đã kiểm tra hiện trường ngay sau bão số 13

Những mảng bê tông lớn bị sóng đánh vỡ

Người dân dọn dẹp cây cối ngã đổ ở các tuyến đường ven biển

NGUYỄN TRANG