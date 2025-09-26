Nhiều đường dây mại dâm biến tướng, có sự tham gia của người mẫu, MC, hoa hậu

Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM tham dự hội nghị.

Thượng tá Lê Duy Sâm, Phó Trưởng phòng PC02, Công an TPHCM, phát biểu tại hội nghị

Thượng tá Lê Duy Sâm, Phó trưởng Phòng PC02 (Công an TPHCM) cho biết, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, tệ nạn mại dâm ngày càng biến tướng tinh vi. Từ những cơ sở bình dân đến các loại hình cao cấp như cà phê đèn mờ, massage, nhà hàng, karaoke…, các đối tượng chuyển mạnh sang sử dụng internet và mạng xã hội để điều hành, môi giới mại dâm.

PC02 Công an TPHCM đã phối hợp với Cục C02 và Viện KSND TPHCM triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm môi giới mại dâm. Lực lượng công an còn phát hiện thêm các loại tội phạm liên quan như mua bán người, tổ chức sử dụng ma túy, cho vay nặng lãi. Một số đối tượng lợi dụng mối quan hệ để “lo lót” nhưng không thành, sau đó chiếm đoạt tiền. Nhiều vụ án cho thấy sự tham gia của các cô gái trẻ, trong đó có cả người mẫu, MC, hoa hậu.

Thượng tá Lê Duy Sâm cũng cảnh báo tình trạng một số đối tượng người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam mở cơ sở trá hình, chỉ phục vụ khách nước ngoài và khống chế tiếp viên. Trước thực trạng đó, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo quyết liệt, xử lý nhiều vụ việc và bắt giữ hàng loạt đối tượng cầm đầu.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy ghi nhận nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong 5 năm qua. Công tác tuyên truyền được triển khai đa dạng, từ bảng tin khu phố, loa phát thanh, chương trình truyền hình đến phim chuyên đề. Song song đó là tăng cường kiểm tra, đấu tranh triệt để với các cơ sở vi phạm. Thành phố cũng chú trọng các biện pháp hỗ trợ, giúp người bán dâm và nhóm có nguy cơ cao tái hòa nhập cộng đồng.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng nhìn nhận khó khăn. Đặc biệt, sau khi sáp nhập, quy mô quản lý rộng hơn, đặc điểm từng địa bàn khác nhau, trong khi hoạt động mại dâm biến tướng mạnh trên không gian mạng, đặt ra thách thức lớn cho lực lượng chức năng. Do đó, cần coi nhiệm vụ phòng, chống mại dâm.

Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy trao bằng khen của UBND TPHCM cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu đã đóng góp tích cực trong công tác phòng chống mại dâm

Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đồng chí đề nghị tiếp tục lấy phòng ngừa làm trọng tâm; tăng cường truyền thông trên các phương tiện đại chúng; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu địa phương và cơ quan quản lý; đồng thời duy trì, nhân rộng các mô hình hiệu quả, bố trí lực lượng phù hợp từng khu vực nhằm xử lý nhanh, kịp thời, đúng đặc thù địa bàn.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống mại dâm được biểu dương, khen thưởng.

Giai đoạn 2021-2025, toàn TPHCM có hơn 10.600 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, tăng gấp đôi so với trước khi sáp nhập. Lực lượng chức năng đã tổ chức hơn 28.500 lượt kiểm tra, phát hiện trên 7.000 cơ sở vi phạm, xử phạt gần 67,5 tỷ đồng; triệt phá 522 vụ án mại dâm, xử lý hơn 2.200 đối tượng, trong đó 483 người bị khởi tố hình sự. Đáng lo ngại, hoạt động môi giới qua các ứng dụng như Zalo, Telegram, Facebook ngày càng phổ biến, thậm chí hình thành đường dây xuyên tỉnh, xuyên quốc gia tổ chức “tour du lịch tình dục” cho khách trong và ngoài nước.

