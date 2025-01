Những dự án xây trường mới sắp về đích

Dáng vóc của cụm trường hiện đại

Đúng 1 năm sau lễ khởi công, cụm 3 trường học công lập đang được hình thành trên khu đất hơn 50.000m² tại phường 6, quận Tân Bình, với tổng kinh phí trên 1.150 tỷ đồng, gồm: Trường Mầm non Sơn Ca, Trường Tiểu học Hùng Vương, Trường THCS Mạc Đĩnh Chi. Hiện khối lượng xây dựng đạt khoảng 95%, dự kiến đưa vào sử dụng ngày 30-4-2025 để chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ông Hoàng Vũ Nam Anh, Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp và vật tư xây dựng 2, bày tỏ niềm vui khi những ngôi trường mới khang trang, hiện đại, xinh đẹp đã hiện hữu.

Cụm 3 trường mới tại phường 6, Tân Bình, TPHCM dự kiến hoàn thành trong tháng 3-2025. Ảnh: HOÀNG HÙNG

“Thời gian thi công gấp rút, có những lúc 3 công ty (Công ty cổ phần Xây lắp và vật tư xây dựng 2, Công ty Khuôn Tiền Phong, Công ty cổ phần Xây dựng số 1 - Việt Nguyên) huy động tới 600-700 người lao động và hàng chục thiết bị máy móc… thi công 3 ca 4 kíp, xuyên lễ mới đạt được khối lượng như trên. Khối lượng còn lại, chúng tôi đang động viên đội ngũ kỹ sư, người lao động từ vật chất đến tinh thần để họ thực hiện đến 28 tháng Chạp mới nghỉ tết. Mùng 6 tết sẽ bắt tay ngay vào việc, để đến giữa tháng 3 bàn giao 3 trường cho quận làm lễ khánh thành”, ông Hoàng Vũ Nam Anh chia sẻ.

“600 học sinh của khối 6, khối 7 sắp được học tập dưới mái trường mới. Niềm vui lan tỏa từ các thầy, cô giáo đến học sinh, phụ huynh. Chúng tôi và 2 trường bạn quyết tâm xây dựng môi trường học tập thân thiện, học sinh tích cực để sớm đưa các trường đạt chuẩn quốc gia trong năm học tới”, bà Lê Thị Ngọc Sương, Hiệu trưởng Trường THCS Mạc Đĩnh Chi, vui mừng bày tỏ.

Ông Lê Tuấn Vũ, ngụ khu phố 1, phường 6, quận Tân Bình, cho biết, người dân trên địa bàn phường đang mong ngóng đến ngày con em mình được vào học ở những ngôi trường mới.

Ông Lâm Mạnh Cường, Chủ tịch UBND phường 6, quận Tân Bình, chia sẻ: Việc xây dựng 3 trường học khang trang, công viên trung tâm rợp bóng cây xanh, hiện đại ở khu đất này không chỉ giải quyết các vấn đề tệ nạn xã hội, ô nhiễm môi trường mà còn giúp người dân có thể thụ hưởng những giá trị thiết thực về giáo dục cho con em mình. Địa phương tiếp tục đầu tư trang thiết bị tập luyện thể dục thể thao, tổ chức các hoạt động sinh hoạt cộng đồng… để phát huy được hết công năng của dự án.

Cả thành phố tích cực xây trường

Ngoài quận Tân Bình, các địa phương khác như quận 3, quận Bình Tân, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi, huyện Bình Chánh… cũng có công trình trường học mới, khang trang đã hoàn thành.

Ông Vũ Chí Kiên, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, cho biết, đón Xuân Ất Tỵ, quận Bình Tân kịp hoàn thành dự án xây mới Trường Tiểu học Triệu Quang Phục, quy mô 30 phòng học, đầy đủ các phòng chức năng trên diện tích đất khoảng 14.600m², tổng mức đầu tư trên 210 tỷ đồng. Dự kiến trong năm 2025, quận Bình Tân tiếp tục đầu tư 16 trường học còn lại trong tổng số 23 dự án được HĐND TPHCM bố trí, nâng tổng số phòng học toàn quận lên 2.238 phòng học.

“Quận sẽ khởi công 1 dự án trường ngay sau tết trên khu đất Nghĩa trang Bình Hưng Hòa đã được giải phóng mặt bằng”, ông Vũ Chí Kiên thông tin.

Dự án xây mới Trường Tiểu học Tân Thới Nhì 3 (huyện Hóc Môn) đã hoàn thành tháng 12-2024 và chuẩn bị được đưa vào sử dụng

Với TP Thủ Đức, địa phương có sĩ số học sinh đông bậc nhất TPHCM, hàng năm luôn chịu áp lực lớn trong tuyển sinh đầu cấp, mùa xuân này địa phương cũng kịp hoàn thành công trình nâng cấp Trung tâm GDNN-GDTX TP Thủ Đức và khởi công xây mới các trường Tiểu học Hiệp Phú 1, Tiểu học Hiệp Phú 2 trên địa bàn phường Hiệp Phú, tổng mức đầu tư 2 công trình gần 153 tỷ đồng; Trường Mầm non Tăng Nhơn Phú A với mức đầu tư trên 52 tỷ đồng.

“Vào dịp 30-4-2025, các dự án xây mới Trường Mầm non Linh Xuân 2, Trường Mầm non Hiệp Bình Phước, mở rộng Trường Tiểu học Bình Triệu, mở rộng Trường Tiểu học Hoàng Diệu… cũng sẽ kịp hoàn thành. Ngoài ra, trong quý 2 đến cuối năm, TP Thủ Đức sẽ khởi công xây mới, cải tạo 13 dự án trường học khác, có tổng mức đầu tư hàng ngàn tỷ đồng”, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức, cho hay.

Còn theo ông Nguyễn Đại Phong, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn, đón mùa xuân mới và kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2025), huyện đã hoàn thành dự án xây mới Trường Tiểu học Tân Thới Nhì 3. Đây là một trong 8 dự án trường học nằm trong Đề án 4.500 phòng học mới của thành phố. Ngôi trường này được xây dựng khang trang, đạt chuẩn quốc gia.

Đồng thời, huyện vừa tổ chức khởi công dự án nâng cấp mở rộng Trường THCS thị trấn Hóc Môn (31 phòng học, tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng); dự án xây mới Trường THCS Phan Công Hớn (22 phòng học, phòng chức năng, tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng). 4 dự án khác gồm Trường THCS Thới Tam Thôn 1 (305 tỷ đồng, bao gồm chi phí đền bù giải tỏa và xây dựng), Trường Mầm non Mỹ Huề (giai đoạn 1), Trường Mầm non Sơn Ca, Trường Mầm non Tân Hiệp sẽ được khởi công trong thời gian tới.

Các ngôi trường mới xây dựng đều được thiết kế hiện đại, tạo điều kiện cho việc dạy và học hiệu quả theo chương trình phổ thông mới; giúp đưa tỷ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày tăng, hướng tới chào mừng các ngày lễ lớn trọng đại của đất nước và thành phố.

Quận 12 đã hoàn thành 3 dự án trường học mới (76 phòng học) gồm Trường THCS Thạnh Xuân, trường tiểu học trong Khu dân cư Nam Long và 1 trường tiểu học trong khu tái định cư 38ha. Quận sẽ tổ chức khởi công xây mới cụm 2 trường mầm non và 1 trường THPT trong khu tái định cư 38ha tại phường Tân Thới Nhất. Trong tháng 1-2025, huyện Củ Chi hoàn thành dự án xây mới Trường THCS Tân Thạnh Đông 2, xã Tân Thạnh Đông. Trường được xây dựng với quy mô 1 trệt 2 lầu, gồm 30 phòng học, đầy đủ phòng chức năng, trên diện tích hơn 3.000m². Huyện cũng chuẩn bị khởi công xây mới, sửa chữa, nâng cấp các dự án: Trường Mầm non thị trấn Củ Chi 2, Trường Tiểu học Trung Lập Thượng, Trường Mầm non Bình Mỹ, Trường Tiểu học Bình Mỹ 2 (ấp 6B), Trường THCS thị trấn 2, Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật huyện, Trường THPT An Nhơn Tây…

QUANG HUY