Phạt tài xế xe ben ngang nhiên cán qua dải phân cách cứng chuyển làn trên đường Nguyễn Văn Linh

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip xe ben mang biển kiểm soát 62H-023… lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh theo hướng từ huyện Bình Chánh đi quận 7 (TPHCM). Khi đến đoạn qua xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh), tài xế đã ngang nhiên điều khiển xe đi qua dải phân cách cố định ở giữa 2 phần đường xe chạy khiến nhiều người hốt hoảng.

Vụ việc được camera ô tô ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội. Qua xác minh, sự việc diễn ra vào sáng 5-11 và tài xế lái xe ben nói trên là ông D. nên bị mời tới làm việc. Tại công an, ông D. thừa nhận hành vi vi phạm.

Đồng thời, CSGT cũng đã tuyên truyền giải thích cụ thể về hành vi vi phạm, mức xử phạt cũng như những nguy cơ có thể dẫn đến tai nạn giao thông từ hành vi vi phạm này; qua đó, tài xế nâng cao ý thức trong việc tuân thủ pháp luật, tránh tái phạm về sau.

Trạm CSGT Đa Phước khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm quy định để bảo đảm an toàn cho bản thân và cho những người tham gia giao thông khác. Trạm CSGT Đa Phước cũng mong nhận được các thông tin phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông; đặc biệt là các vi phạm về trật tự an toàn giao thông thông qua số điện thoại trực ban 028.38515978, đơn vị sẽ tiếp nhận và xử lý theo quy định.