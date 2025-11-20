Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không để dân đói, dân khát trong vùng lũ

Tối 20-11, tại Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp khẩn về công tác ứng phó mưa lũ nghiêm trọng, kết nối trực tuyến với các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai và đại diện các Bộ, ngành Trung ương.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về công tác ứng phó mưa lũ. Thực hiện: HIẾU GIANG

Theo báo cáo, đợt mưa lũ kéo dài đã khiến nhiều địa phương ngập sâu trên diện rộng, gây chia cắt hơn 100 xã, phường; 39 người tử vong và mất tích; hơn 52.000 nhà bị ngập, 146 nhà hư hỏng; gần 13.000ha lúa, hoa màu thiệt hại; hơn 30.000 gia súc gia cầm bị cuốn trôi; hơn 553.000 khách hàng còn mất điện. Giao thông nhiều nơi tê liệt, 30 điểm quốc lộ bị sạt lở, chia cắt.

Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát thiệt hại và triển khai công tác khắc phục, cứu trợ người dân vùng lũ.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về công tác ứng phó mưa lũ. Ảnh: HIẾU GIANG

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc trước những mất mát mà người dân đang gánh chịu do mưa lũ. Ông yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an sinh, kịp thời hỗ trợ lương thực, nước sạch cho người dân vùng ngập sâu, chia cắt.

"Phải bằng mọi giá phải tiếp cận được người dân ngay trong đêm nay. Nhiều người đang trú trên mái nhà, nếu chậm trễ sẽ rất nguy hiểm" – Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu lực lượng quân đội, công an và chính quyền địa phương lập sơ đồ khu vực chưa thể tiếp cận, tổ chức lực lượng ứng cứu ngay trong đêm.

Cuộc họp được kết nối trực tuyến với các tỉnh: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai. Ảnh: HIẾU GIANG

Đối với hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa, cần huy động tổng lực, tiếp tục vào sâu các vùng ngập để đưa người dân đến nơi an toàn; tuyệt đối không sơ tán người dân đến những khu vực thấp trũng. Lực lượng quân đội, công an sẵn sàng nhường trụ sở làm nơi ở tạm; phối hợp tiếp tế lương thực, nước uống bằng mọi biện pháp cho các khu vực còn bị cô lập.

Phó Thủ tướng cho biết đã có trường hợp người dân “hai ngày chưa được ăn gì”, vì vậy các địa phương phải cử lực lượng, đoàn thể tham gia nấu ăn, chăm sóc người dân tại điểm sơ tán; nếu cần thiết, quân đội hỗ trợ nấu cơm, “không để dân đói, dân khát”.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: HIẾU GIANG

Trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tiếp tục duy trì lực lượng, huy động tối đa trang thiết bị hỗ trợ các địa phương. Những phương tiện ở gần phải điều động ngay phục vụ công tác cứu hộ, cứu trợ.

Liên quan thông tin liên lạc, các Bộ, ngành phải khẩn trương khắc phục mất kết nối, bảo đảm thông tin thông suốt phục vụ chỉ đạo, “không để xảy ra việc Bí thư Tỉnh ủy không liên lạc được với Bí thư xã”.

Bộ Xây dựng và Bộ Công an tiếp tục cử lực lượng điều tiết giao thông tại các vị trí sạt lở. Riêng Bộ Xây dựng nhanh chóng đến tỉnh Lâm Đồng phối hợp xử lý các tuyến giao thông bị ảnh hưởng.

Lực lượng cứu hộ đưa mẹ và trẻ sơ sinh ra khỏi vùng lũ tại phường Tây Nha Trang. Ảnh: HIẾU GIANG

Đối với các đề xuất, kiến nghị của địa phương về công tác khắc phục hậu quả thiên tai, các Bộ, ngành khẩn trương xem xét, giải quyết. Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tiếp tục duy trì lực lượng cứu hộ, cứu nạn; Bộ Xây dựng phối hợp với các địa phương xử lý các điểm sạt lở.

Các tỉnh, thành phải báo cáo ngay nhu cầu hỗ trợ gạo để Chính phủ kịp thời cấp phát. Đồng thời, các địa phương gửi báo cáo nhu cầu kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai đến Bộ Tài chính, Bộ NN-MT phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổng hợp, trình Thường trực Chính phủ xem xét bổ sung.

Khu vực phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bị ngập sâu. Ảnh: BÙI SƠN

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo các giải pháp ứng phó khẩn cấp tại các địa bàn xung yếu của tỉnh Khánh Hòa.

HIẾU GIANG - TIẾN THẮNG