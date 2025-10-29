Quảng Ngãi: Kêu gọi hỗ trợ hàng hóa thiết yếu cho 5 thôn bị cô lập do sạt lở núi

Ngày 29-10, Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã phát hành thư kêu gọi các doanh nghiệp, nhà phân phối chung tay hỗ trợ hàng hóa thiết yếu cho người dân đang bị cô lập do sạt lở.

Một phần hàng hóa người dân ủng hộ đã được Sở Công thương tập kết, chờ vận chuyển hỗ trợ cho người dân 5 thôn của xã Ngọc Linh

Theo đó, Sở Công thương kêu gọi ủng hộ các mặt hàng thiết yếu như gạo, mì tôm, thực phẩm khô, đồ hộp, nước uống, dầu ăn, muối, mắm, đường, áo mưa, chăn màn, đèn pin, tôn các loại... Hàng hóa hỗ trợ được tiếp nhận tại Cơ sở 2 của Sở (số 494 Trần Phú, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi). Ông Nguyễn Trường Giang, Chi cục phó Chi cục Quản lý thị trường Quảng Ngãi, trực tiếp tiếp nhận, số điện thoại 0975.140.001. Thời gian tiếp nhận từ ngày 28-10 đến 7-11-2025.

Lực lượng chức năng mở đường lên 5 thôn bị cô lập

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài đã gây lũ quét, sạt lở gần 3km khiến 5 thôn của xã Ngọc Linh gồm: Ngọc Nang, Mô Po, Xa Úa, Ngọc Lâng và Tu Răng bị cô lập hoàn toàn, làm hư hỏng đường giao thông, cống thoát nước và cuốn trôi nhiều diện tích cà phê, mắc ca, lúa, chuồng trại chăn nuôi. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương mở đường để tiếp cận, tiếp tế thuốc men và hàng hóa thiết yếu cho bà con.

Chính quyền xã Ngọc Linh mở đường lên 5 thôn bị cô lập

Ông Nguyễn Thanh Mân, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: Sau sạt lở núi gây cô lập, đời sống người dân xã Ngọc Linh gặp nhiều khó khăn. Việc Sở chủ động kêu gọi ủng hộ nhằm huy động nguồn lực giúp người dân vượt qua giai đoạn trước mắt, không để ai bị đói, rét. Sở phối hợp với chính quyền địa phương tiếp nhận, dự kiến hôm nay sẽ vận chuyển hàng lên điểm tập kết, sau đó dùng xe chuyên dụng chuyển vào xã để sớm cấp phát cho bà con.

Các doanh nghiệp đến hỗ trợ gạo, mì tôm

HỮU PHÚC