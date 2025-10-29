Quảng Ngãi: Vùng ven sông ngập sâu, hàng ngàn hộ dân bị cô lập

Tại xã Bình Sơn, nước sông Trà Bồng dâng cao khiến nhiều khu vực ở các thôn Mỹ Huệ, Tân An bị ngập nặng, có nơi ngập sâu gần 1m. Đường vào hai thôn này đã biến thành “biển nước”, người dân phải dắt bộ, dùng ghe thuyền để di chuyển.
Ông Trần Công Sinh (thôn Mỹ Huệ 2) cho biết: “Từ sáng sớm nước đã ngập đến đầu gối. Tôi tranh thủ chuyển hết đồ đạc lên gác, phòng nước dâng tiếp".
Tại thôn Tân An, khoảng 13 hộ dân nằm trong vùng trũng đã bị nước lũ tràn vào nhà. Sáng cùng ngày, người dân khẩn trương mua lương thực, mì tôm, gạo và các nhu yếu phẩm để dự trữ, sẵn sàng ứng phó nếu mực nước tiếp tục dâng cao.
Ông Đinh Hùng Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Sơn, cho biết: địa phương đã xây dựng phương án ứng phó, kiểm tra các tuyến đường, chuẩn bị sẵn sàng di dời người dân vùng trũng theo phương châm “4 tại chỗ”.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, đến 7 giờ cùng ngày, mực nước sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ đạt mức báo động 2 (BD2) là 0,24m. Dự báo trong 6-12 giờ tới, mực nước có thể vượt mức báo động 3 từ 0,3–0,8m. Trên địa bàn tỉnh, hầu hết các sông đang lên nhanh và đã vượt mức BĐ1–BĐ2, riêng sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc đã vượt mức BĐ3.
Tại xã Phước Giang, nước lũ đã tràn vào nhiều cơ quan hành chính, chợ, trường học. Đến 9 giờ sáng nay, toàn xã có 1.081 hộ bị cô lập hoàn toàn, 905 nhà dân ngập sâu trên 0,5m, hàng trăm con gia cầm bị cuốn trôi. Nhiều hộ dân tranh thủ mua lương thực, mì gói, nước uống để tích trữ.
Chị Nguyễn Thị Nương, tiểu thương tại chợ Phiên An Hòa, chia sẻ: “Nước lên nhanh quá, hàng hóa không kịp dọn, bị ướt hết. Giờ chúng tôi đang dọn dẹp, vớt lại những gì còn dùng được".
Để ứng phó tình hình mưa lũ, chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai chốt chặn tại các điểm ngập sâu, đặt biển cảnh báo, giăng dây cấm phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn.
Bên cạnh đó, địa phương cũng đã chuẩn bị 10 tấn gạo, 350 thùng mì tôm, 200 thùng nước khoáng, 50 thùng lương khô cùng các phương tiện, vật tư phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn.