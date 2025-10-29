Quảng Ngãi: Vùng ven sông ngập sâu, hàng ngàn hộ dân bị cô lập

Sáng 29-10, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, nhiều khu dân cư ven sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã bị ngập sâu, hàng ngàn hộ dân phải di chuyển đồ đạc, tích trữ lương thực để ứng phó với lũ lớn.

Clip: Ngập sâu các khu dân cư dọc sông Trà Bồng tại xã Bình Sơn. Thực hiện: NGUYỄN TRANG

Tại xã Bình Sơn, nước sông Trà Bồng dâng cao khiến nhiều khu vực ở các thôn Mỹ Huệ, Tân An bị ngập nặng, có nơi ngập sâu gần 1m. Đường vào hai thôn này đã biến thành “biển nước”, người dân phải dắt bộ, dùng ghe thuyền để di chuyển.

Thôn Mỹ Huệ, xã Bình Sơn nước từ sông tràn vào gây ngập cả tuyến đường. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Người dân lội bộ để về nhà vì nước đã ngập sâu. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Nước ngập từ 40-50cm so với mặt đường. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Trần Công Sinh (thôn Mỹ Huệ 2) cho biết: “Từ sáng sớm nước đã ngập đến đầu gối. Tôi tranh thủ chuyển hết đồ đạc lên gác, phòng nước dâng tiếp".

Người dân di chuyển về nhà khi nước đã ngập sâu. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tại thôn Tân An, khoảng 13 hộ dân nằm trong vùng trũng đã bị nước lũ tràn vào nhà. Sáng cùng ngày, người dân khẩn trương mua lương thực, mì tôm, gạo và các nhu yếu phẩm để dự trữ, sẵn sàng ứng phó nếu mực nước tiếp tục dâng cao.

Người dân lo mua lương thực, thực phẩm tích trữ trước khả năng nước sông có khả năng tiếp tục dâng cao. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Đinh Hùng Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Sơn, cho biết: địa phương đã xây dựng phương án ứng phó, kiểm tra các tuyến đường, chuẩn bị sẵn sàng di dời người dân vùng trũng theo phương châm “4 tại chỗ”.

Dọn dẹp những chậu cây cảnh lên cao để tránh lũ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, đến 7 giờ cùng ngày, mực nước sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ đạt mức báo động 2 (BD2) là 0,24m. Dự báo trong 6-12 giờ tới, mực nước có thể vượt mức báo động 3 từ 0,3–0,8m. Trên địa bàn tỉnh, hầu hết các sông đang lên nhanh và đã vượt mức BĐ1–BĐ2, riêng sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc đã vượt mức BĐ3.

Đóng bè chuối để chuẩn bị phương án di chuyển mùa lũ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tại xã Phước Giang, nước lũ đã tràn vào nhiều cơ quan hành chính, chợ, trường học. Đến 9 giờ sáng nay, toàn xã có 1.081 hộ bị cô lập hoàn toàn, 905 nhà dân ngập sâu trên 0,5m, hàng trăm con gia cầm bị cuốn trôi. Nhiều hộ dân tranh thủ mua lương thực, mì gói, nước uống để tích trữ.

Sông Trà Khúc, nước đang lên rất nhanh. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Clip: Ghi nhận tình trạng ngập sâu tại vùng ven sông xã Phước Giang

Chị Nguyễn Thị Nương, tiểu thương tại chợ Phiên An Hòa, chia sẻ: “Nước lên nhanh quá, hàng hóa không kịp dọn, bị ướt hết. Giờ chúng tôi đang dọn dẹp, vớt lại những gì còn dùng được".

Khu vực ven sông xã Phước Giang bị ngập sâu trong nước. Ảnh: HỒNG THÁI

Nước lũ tràn nhà dân ở xã Phước Giang. Ảnh: HỒNG THÁI

Nhà dân bị ngập nặng nề. Ảnh: HỒNG THÁI

Nước lũ gây ngập nhà dân xã Phước Giang. Ảnh: HỒNG THÁI

Xã Phước Giang chìm trong "biển nước"

Nhiều nơi ngập rất sâu

Để ứng phó tình hình mưa lũ, chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai chốt chặn tại các điểm ngập sâu, đặt biển cảnh báo, giăng dây cấm phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn.

Sẵn sàng phương án ứng phó lũ lụt

Bên cạnh đó, địa phương cũng đã chuẩn bị 10 tấn gạo, 350 thùng mì tôm, 200 thùng nước khoáng, 50 thùng lương khô cùng các phương tiện, vật tư phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn.

Chuẩn bị sẵn nhu yếu phẩm cung cấp cho người dân vùng ngập lụt

