Sạt lở liên tục xảy ra tại Long An – Tiền Giang ảnh hưởng đến đời sống của người dân

Liên tục trong những ngày qua tại địa bàn hai tỉnh Tiền Giang và Long An xảy ra sạt lở gây ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của người dân.

Ngày 3-7, ông Lê Văn Thôn, Phó Chủ tịch UBND xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, cho biết rạng sáng cùng ngày, trên địa bàn vừa xảy ra sạt lở kéo dài hơn 20m, rộng gần 5m trên đường huyện 54B sông Ba Rài, xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy.

Vụ sạt lở đã chia cắt hoàn toàn tuyến đường, chính quyền địa phương đã tiến hành rào chắn và cảnh báo nguy hiểm, đồng thời làm tạm lối đi khác cho người dân trong thời gian chờ khắc phục.

Theo lãnh đạo xã Hội Xuân, thời gian gần đây, tại địa phương liên tục xảy sạt lở nghiêm trọng gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân địa phương.

Sở NN-PTNT tỉnh Tiền Giang cho biết, đến nay các huyện Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành và thị xã Cai Lậy đã xảy ra 34 điểm sạt lở với chiều dài trên 8.843m, cần khoảng 47 tỷ đồng để khắc phục. Trong đó có nhiều điểm sạt lở lớn, nguy hiểm, vượt quá dự phòng ngân sách cấp huyện, cần phải xử lý khẩn cấp để bảo vệ vườn cây ăn trái, tính mạng, tài sản của người dân.

Còn tại tỉnh Long An, mấy ngày qua liên tục xảy ra sạt lở tại các khu vực ven sông, đường bờ kênh, đặc biệt sạt lở làm sụt lún mặt đường trên tuyến Quốc lộ 62, Quốc lộ N2 (ấp 2, xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa) làm nứt chân cầu Bún Bà Của, làm hư hỏng hàng rào bảo vệ an toàn đường giao thông, gây khó khăn cho phương tiện tham gia giao thông…

Ông Võ Kim Thuần, Chi Cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và thủy lợi tỉnh Long An cho biết, trước tình hình liên tục xảy ra sạt lở trên địa bàn, ngành chức năng tỉnh Long An bố trí lực lượng thường trực tại các công trình thủy lợi, tổ chức nạo vét, trục vớt rác, lục bình... khơi thông dòng chảy tuyến kênh tiêu thoát nước, tuyến kênh nội đồng. Đồng thời, kiên quyết xử lý đối với tổ chức, cá nhân vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, lấn chiếm lòng sông, kênh làm tắc nghẽn dòng chảy.

Theo Chi Cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và thủy lợi tỉnh Long An, mới đây, mưa lớn kèm theo dông, lốc xoáy, sét tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Long An như: huyện Tân Hưng, Tân Thạnh, Cần Giuộc, thị xã Kiến Tường làm bị thương hai người do sét đánh, sập hai căn nhà, tốc mái 47 căn.

Bên cạnh đó, gió mạnh làm đổ một số cây trên các tuyến đường, gãy trụ điện, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân… Trong 6 tháng đầu năm 2023, thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh Long An ước tính thiệt hại hơn 2 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An yêu cầu các ngành liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, sạt lở, đồng thời khẩn trương khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn, tài sản, tính mạng của người dân.