Sẽ dừng thi công kè chống sạt lở ở Long An nếu không bàn giao mặt bằng

Ngày 11-9, Sở NN-PTNN tỉnh Long An cho biết hiện nay một số dự án công trình dự án kè chống sạt lở còn vướng mặt bằng, sở đang phối hợp các địa phương để tháo gỡ vướng mắc. Tuy nhiên, nếu các địa phương không hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao để tiếp tục thực hiện, sở sẽ đề xuất UBND tỉnh Long An cho khóa kè và nghiệm thu thực tế để quyết toán nguồn vốn.

Sông Vàm Cỏ Tây sạt lở ngày càng nghiêm trọng

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Long An, tính đến đầu tháng 8, dự án chống sạt lở bờ sông, bảo vệ thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức có khoảng 405m chưa bàn giao mặt bằng; Dự án kè bảo vệ bờ sông Vàm Cỏ Tây, TP Tân An vướng mặt bằng 137m; Dự án kè chống sạt lở bờ kênh Cầu Duyên, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa vướng mặt bằng 246m; Dự án xử lý chống sạt lở ven sông Vàm Cỏ Tây, khu vực vịnh Đá Hàn, xã Hướng Thọ Phú, TP Tân An vướng mặt bằng khoảng 300m…

Sở NN-PTNT tỉnh Long An đề nghị UBND các địa phương nói trên thực hiện dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Nếu địa phương không hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao để thực hiện, sở sẽ báo cáo, đề xuất UBND tỉnh Long An cho khóa kè và nghiệm thu thực tế để quyết toán nguồn vốn. Đồng thời, sẽ bàn giao các đoạn còn vướng lại cho UBND các huyện sử dụng nguồn vốn của địa phương để tiếp tục thực hiện.

Ngành chức năng tỉnh Long An đang khẩn trương thi công kè chống sạt lở bờ sông Vàm Cỏ Tây

Năm 2024, NN-PTNT tỉnh Long An được bố trí hơn 880 tỷ đồng vốn đầu tư công, trong đó nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung trong nước hơn 126 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách Trung ương trong nước hơn 388 tỷ đồng; nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 là 250 tỷ đồng; nguồn vốn vượt thu xổ số kiến thiết năm 2023 gần 96 tỷ đồng; nguồn vốn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2024 là 20 tỷ đồng. Các nguồn vốn được bố trí chủ yếu để thực hiện các công trình kè trên địa bàn. Tính đến đầu tháng 9, khối lượng thực hiện các công trình kè hơn 337 tỷ đồng, giải ngân hơn 324 tỷ đồng, đạt 36,85% kế hoạch vốn được giao.

NGỌC PHÚC