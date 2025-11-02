Sớm hoàn thành khuôn khổ pháp lý cho sàn dữ liệu Việt Nam

Chiều 1-11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan về xây dựng hành lang pháp lý, chính sách, thể chế để thúc đẩy hình thành và phát triển sàn dữ liệu Việt Nam.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định dữ liệu là tài nguyên chiến lược, là tư liệu sản xuất mới sau đất đai, lao động, vốn và công nghệ, có cơ sở dữ liệu Việt Nam thì mới có trí tuệ nhân tạo Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: VGP

Thủ tướng nêu rõ các định hướng, quan điểm trong phát triển sàn dữ liệu tại Việt Nam, trong đó phải tiến hành theo lộ trình phù hợp, khoa học, bài bản, trên tinh thần vừa làm vừa rút kinh nghiệm, hoàn thiện dần. Sàn giao dịch dữ liệu không phải là kho dữ liệu hay chợ dữ liệu thông thường chỉ để mua bán thông tin mà phải là nền tảng cung cấp tài nguyên, nâng cao giá trị dữ liệu, nâng cao giá trị gia tăng của dữ liệu để phục vụ nghiên cứu, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, hình thành hệ sinh thái dữ liệu, phát triển các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến dữ liệu, tạo nền tảng cho phát triển trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số quốc gia.

Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan rà soát, bổ sung, hoàn thiện thể chế, trong đó tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ, thông thoáng, công khai, minh bạch để bảo đảm vận hành sàn giao dịch dữ liệu, cơ bản hoàn thành trong tháng 11 này.

* Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) đã tổ chức hội nghị “Ứng dụng định danh và xác thực để nâng cao an toàn trong hoạt động thương mại điện tử”. Theo ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển thương mại điện tử và công nghệ số, việc ứng dụng định danh điện tử như nền tảng VNeID giúp xác thực chính xác danh tính người dùng, ngăn chặn gian lận và tăng niềm tin trong giao dịch trực tuyến.

Còn bà Phạm Tuyết Trang, đại diện Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân (RAR) cho biết, đến nay hệ thống đã thực hiện hơn 42,6 triệu lượt xác thực, trong đó 17,8 triệu lượt xác thực khuôn mặt, triển khai hệ thống xác thực điện tử sử dụng trí tuệ nhân tạo của Việt Nam tích hợp với 8 nhà cung cấp dịch vụ. Hiện RAR phối hợp mở rộng kết nối dữ liệu, hoàn thiện hành lang pháp lý và hướng dẫn người dân sử dụng VNeID trong giao dịch thương mại điện tử.

Tại hội nghị, nhiều chuyên gia cũng khẳng định, việc định danh và xác thực điện tử là rất cần thiết để bảo đảm an toàn, minh bạch, tạo nền tảng cho thương mại số phát triển bền vững.

LÂM NGUYÊN - PHÚC HẬU