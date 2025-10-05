Tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng vào lĩnh vực ưu tiên

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 vào chiều 5-10, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Đoàn Thái Sơn đã thông tin về vấn đề tăng trưởng tín dụng.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đoàn Thái Sơn. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo ông Đoàn Thái Sơn, trên cơ sở mục tiêu của Chính phủ về tăng trưởng kinh tế, NHNN đã xây dựng mục tiêu tăng trưởng tín dụng cho năm 2025 là 16%, nhưng sẽ điều chỉnh phù hợp với thực tế trong quá trình điều hành.

Để điều hành tăng trưởng tín dụng này, từ đầu năm 2025 đến nay, NHNN đã ban hành nhiều văn bản cũng như tổ chức nhiều hội nghị, cuộc họp liên quan đến kết nối tín dụng giữa ngân hàng và doanh nghiệp.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, tính đến ngày 29-9-2025, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đã đạt 17,41 triệu tỷ đồng, tăng 13,4% so với cuối năm 2024.

Cơ cấu tín dụng của các ngành về cơ bản phù hợp với cơ cấu kinh tế. Tỷ trọng tín dụng đối với ba ngành kinh tế lớn lần lượt là: lĩnh vực nông, lâm, thủy sản chiếm 6,23%; công nghiệp và xây dựng chiếm 23,97%; thương mại, dịch vụ chiếm 69,8%. So với cùng kỳ năm 2024, các tỷ lệ này lần lượt là 6,84%, 25,65% và 67,51%. Như vậy, dù có biến động nhưng nhìn chung vẫn có tăng trưởng.

Vốn tín dụng tiếp tục hướng vào sản xuất kinh doanh, trong đó khoảng 78% dư nợ tín dụng hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Một số lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiếm tỷ trọng rất lớn. Cụ thể, cuối tháng 8-2025, dư nợ nông nghiệp đạt 3,9 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 22,6%; tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt khoảng 3,3 triệu tỷ đồng, chiếm 19,04%.

Một số lĩnh vực ưu tiên có tốc độ tăng trưởng rất cao như lĩnh vực công nghệ - công nghiệp hỗ trợ tăng trưởng khoảng 23,4%, tín dụng cho doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng trưởng khoảng 25,14% so với cuối năm 2024.

Các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng tiếp tục được triển khai và có kết quả tích cực như: chương trình cho vay khắc phục khó khăn đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản xuất khẩu với tổng giải ngân lũy kế khoảng 166.000 tỷ đồng; chương trình cho vay nhà ở xã hội, cho vay người trẻ dưới 35 tuổi cũng đạt kết quả giải ngân khoảng 4.000 tỷ đồng, tăng 66,2% so với cuối năm 2024.

Trong thời gian tới, để đạt được mục tiêu tín dụng đã đề ra cho năm 2025 và góp phần hỗ trợ kinh tế, NHNN sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ như: chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả; hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Song song đó, đẩy mạnh triển khai các chương trình, chính sách về hỗ trợ 2% lãi suất từ ngân sách nhà nước cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh để hướng tới tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn…

LÂM NGUYÊN