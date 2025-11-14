Thông qua 43 nghị quyết, thúc đẩy TPHCM phát triển nhanh và bền vững

Theo đồng chí Võ Văn Minh, mỗi nghị quyết được thông qua tại kỳ họp không chỉ là văn bản mang tính pháp lý mà còn là lời kết cam kết chính trị, là lời hứa với nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp về việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thúc đẩy sự phát triển nhanh, bền vững.

Sau một buổi làm việc, trưa 14-11, kỳ họp thứ 5 HĐND TPHCM khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bế mạc.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh khẳng định, HĐND TPHCM đã nghiên cứu thận trọng các tờ trình của UBND TP, xem xét kỹ lưỡng báo cáo thẩm tra của các ban HĐND, lắng nghe các đóng góp sâu sắc tâm huyết của các đại biểu. Qua đó, HĐND TPHCM đã thông qua 43 nghị quyết.

"Mỗi nghị quyết được thông qua tại kỳ họp không chỉ là văn bản mang tính pháp lý mà còn là lời kết cam kết chính trị, là lời hứa với nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp về việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thúc đẩy sự phát triển nhanh, bền vững. Đồng thời đảm bảo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau sắp xếp vận hành ngày càng hiệu quả", đồng chí Võ Văn Minh khẳng định.

Theo đồng chí, HĐND TPHCM đã thông qua các nghị quyết quan trọng, phục vụ các hoạt động kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội. Để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị UBND TPHCM và các sở, ngành, phường, xã, đặc khu nhanh chóng cụ thể hoá nghị quyết thành chương trình hành động, rõ mục tiêu, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ kết quả. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý vướng mắc từ cơ sở, không để nghị quyết đã ban hành nhưng không đi vào thực tiễn.

Cùng với đó, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nhất là trong quy hoạch, hạ tầng giao thông, đầu tư công, cải cách thủ tục hành chính, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của nghị quyết HĐND TPHCM.

Thời gian năm 2025 không còn nhiều, đồng chí Võ Văn Minh đề nghị các địa phương, đơn vị và các đại biểu chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ họp thường lệ 2025 và hội nghị tổng kết nhiệm kỳ của HĐND TPHCM; đồng thời xác định rõ các mục tiêu, giải pháp đột phá thực hiện thắng lợi chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I. Chủ động chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đảm bảo cuộc bầu cử trên địa bàn diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, minh bạch và đạt kết quả cao.

Trong phần phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND TPHCM đã chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung các chức danh HĐND, UBND với sự đồng thuận, thống nhất cao. Qua đó, đảm bảo kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của HĐND, UBND TPHCM, tạo thêm sức mạnh cho bộ máy chính quyền thành phố hoạt động thông suốt, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đồng chí Võ Văn Minh tin tưởng, kỳ vọng các đồng chí mới được bầu bổ sung sẽ phát huy cao nhất năng lực, sở trường, đoàn kết cùng tập thể HĐND, UBND TPHCM không ngừng đổi mới phương thức điều hành, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I đã đề ra.

