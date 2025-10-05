Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quý 4-2025 phải tăng tốc, bứt phá

Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội ngay trong năm 2025; tập trung ứng phó bão số 11 và khắc phục hậu quả cơn bão số 9, số 10 và mưa lũ sau bão, khôi phục hoạt động sản xuất, ổn định đời sống nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu quý 4 phải tăng tốc, bứt phá. Ảnh: VIẾT CHUNG

Ngày 5-10, phát biểu kết luận hội nghị Chính phủ với địa phương tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, tăng trưởng kinh tế quý sau cao hơn quý trước với sự tăng trưởng tốt ở cả 3 khu vực. GDP quý 1 tăng 6,93%, quý 2 tăng 7,67%, quý 3 ước tăng trên 8%. Tính chung 9 tháng năm 2025 tăng trên 7,8%.

Đặc biệt, các địa phương đầu tàu tăng trưởng tốt; có 16 địa phương tăng từ 8% trở lên (trong đó, Quảng Ninh tăng 11,67%, Hải Phòng 11,59%, Ninh Bình 10,45%, Quảng Ngãi tăng 10,15%, Bắc Ninh 10,12%...).

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng trên 3%. Thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt 1,92 triệu tỷ đồng, bằng 97,9% dự toán năm, tăng 30,5% so với cùng kỳ (trong khi đã miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất khoảng 200.000 tỷ đồng); xuất nhập khẩu 9 tháng đạt trên 680 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ, xuất siêu 16,82 tỷ USD.

Số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập 9 tháng đạt 231.300 doanh nghiệp, tăng 26,4%; số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường chỉ tăng 6,8%, thấp nhất từ năm 2021 đến nay.

Thủ tướng nêu rõ, quý 4 phải tăng tốc, bứt phá trong bối cảnh thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Những chỉ tiêu nào đã hoàn thành thì hoàn thành tốt hơn, những chỉ tiêu xấp xỉ đạt thì phải hoàn thành, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Mục tiêu vẫn là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài, bội chi ngân sách, đặc biệt là thúc đẩy tăng thu, tiết kiệm chi để tập trung cho đầu tư phát triển.

Về định hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện 3 đẩy mạnh gồm: đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, phấn đấu tăng trưởng đạt trên 8%; đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương phục vụ phát triển nhanh, bền vững; đẩy mạnh giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, vận hành đồng bộ, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng chỉ đạo, tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm. Chính sách tiền tệ phải kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, bảo đảm tỷ giá, lãi suất hợp lý; tập trung vốn tín dụng cho sản xuất kinh doanh; kiểm soát chặt chẽ tín dụng các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; đẩy nhanh việc tăng vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại. Cùng với đó, theo dõi sát diễn biến tình hình, bảo đảm ổn định thị trường, giá cả, nhất là các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quản lý; thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý, định hướng, kiểm soát giá nhà, đất.

Thủ tướng cũng yêu cầu kích cầu tiêu dùng nội địa, phát triển mạnh thị trường trong nước; đẩy mạnh thu hút đầu tư toàn xã hội, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch 2025, đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng, trọng điểm; đẩy mạnh thu hút đầu tư tư nhân, FDI; tổ chức khánh thành, khởi công đồng loạt các công trình, dự án vào ngày 19-12.

Bên cạnh đó, triển khai, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Các bộ, ngành, địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ; hoàn thành chi trả chế độ, chính sách cho người nghỉ việc trước 10-10; rà soát sắp xếp cán bộ xã phù hợp chuyên môn; nâng cao chất lượng cán bộ.

Các bộ, ngành, địa phương lưu ý đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội ngay trong năm 2025; tập trung ứng phó bão số 11 và khắc phục hậu quả cơn bão số 9, số 10 và mưa lũ sau bão, khôi phục hoạt động sản xuất và ổn định đời sống nhân dân.

LÂM NGUYÊN