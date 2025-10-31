Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống nhân dân

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 204/CĐ-TTg về việc tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả biện pháp ứng phó, khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất, kinh doanh tại khu vực Trung bộ.

Cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 đưa nhu yếu phẩm đến người dân vùng ngập sâu tại xã Đại Lộc (TP Đà Nẵng). Ảnh: XUÂN QUỲNH

Để ứng phó có hiệu quả với diễn biến bất thường của thời tiết, khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các tỉnh, thành Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An và các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công thương và các bộ, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai quyết liệt, kịp thời, có hiệu quả các biện pháp phù hợp.

Thủ tướng yêu cầu bằng mọi biện pháp nắm bắt thông tin về tình hình nhân dân, cử bộ đội, công an, lực lượng tình nguyện viên có kinh nghiệm tiếp cận cho được tất cả các khu vực còn đang bị chia cắt, cô lập do ngập lụt, sạt lở để kịp thời tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm cho các hộ dân, đưa người bị thương, người ốm đến bệnh viện để cứu chữa; rà soát, tổng hợp số hộ dân cần hỗ trợ gạo cứu đói, gửi Bộ Tài chính để xử lý xuất cấp hỗ trợ; bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà ở.

“Tuyệt đối không để người dân bị đói, bị rét, không có nơi ở”, Thủ tướng nêu rõ, đồng thời chỉ đạo huy động tối đa nhất có thể lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư để khắc phục nhanh nhất các tuyến giao thông bị sạt lở để thông tuyến phục vụ vận chuyển hàng cứu trợ và đi lại của người dân.

Thủ tướng cũng chỉ đạo các giải pháp khôi phục sản xuất nông nghiệp ngay sau mưa lũ. Bộ trưởng Bộ Công thương có phương án bảo đảm cung ứng đủ hàng hóa, tăng cường kiểm soát thị trường, không để xảy ra thiếu hàng hoặc đầu cơ tăng giá bất hợp lý.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT chỉ đạo khẩn trương vệ sinh trường lớp, khắc phục cơ sở vật chất bị hư hại do mưa lũ; chỉ đạo việc đảm bảo trang thiết bị giảng dạy, sách vở và đồ dùng học tập cho các trường học, cơ sở giáo dục bị thiệt hại tạo điều kiện cho học sinh sớm trở lại học bình thường.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo tập trung khắc phục nhanh các tuyến giao thông trọng yếu phục vụ dân sinh và công tác vận chuyển hàng cứu trợ.

Cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 đưa nhu yếu phẩm đến người dân vùng ngập sâu

Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo triển khai các chính sách giãn, hoãn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí… đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do mưa lũ theo quy định của pháp luật; yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm khẩn trương thực hiện bồi thường tổn thất cho bên mua bảo hiểm kịp thời theo đúng thỏa thuận hợp đồng và quy định pháp luật; kịp thời xử lý ngay đề xuất hỗ trợ gạo, lương thực khi có đề xuất của địa phương.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại chủ động rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng đang vay vốn, kịp thời áp dụng các chính sách hỗ trợ lãi suất, khoanh nợ, giãn nợ, tiếp tục cho vay để người dân, doanh nghiệp có điều kiện khôi phục sản xuất kinh doanh.

Trước những thiệt hại nặng nề của nhân dân các tỉnh do cơn bão số 12 gây ra những ngày qua, ngày 30-10, Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã tiếp tục phân bổ hỗ trợ số tiền 20 tỷ đồng cho 4 địa phương: tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, thành phố Đà Nẵng, Huế - mỗi địa phương số tiền 5 tỷ đồng.

LÂM NGUYÊN