Tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đã giảm

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2025. Ảnh: QUANG PHÚC

Báo cáo nêu rõ, năm 2025 tiếp tục có nhiều biến động mới, nhanh chóng và phức tạp, tạo ra nhiều thách thức lớn đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương đồng loạt triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, góp phần giữ vững ổn định chính trị. Kết quả, tội phạm nhìn chung đã giảm so với cùng kỳ năm 2024.

Số vụ tội phạm về trật tự xã hội giảm 12,18%. Công tác đấu tranh tập trung mạnh vào việc trấn áp "tín dụng đen". Tỷ lệ điều tra, phá án đạt 93,25%; vượt chỉ tiêu Quốc hội giao đối với án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng là 95,16%.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp. Ảnh: QUANG PHÚC

Số vụ việc liên quan đến quản lý kinh tế giảm 28,97% và số vụ việc liên quan đến tham nhũng cũng giảm 17,57%. Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được ngăn chặn, đẩy lùi, góp phần lập lại trật tự, kỷ cương xã hội.

Số vụ phạm tội về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; công nghệ thông tin, viễn thông; ma túy cũng giảm mạnh.

Công tác đảm bảo an ninh, trật tự và quản lý hành chính cũng đã được đảm bảo. Các sự kiện chính trị quan trọng đã được bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn. Tai nạn giao thông nghiêm trọng đã giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Đề án kéo giảm số vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng được triển khai, giúp giảm số vụ cháy, nổ so với cùng kỳ…

Việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, công tác xử lý vi phạm hành chính được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: QUANG PHÚC

Nhìn nhận những hạn chế, thiếu sót, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố chưa đạt chỉ tiêu Quốc hội đề ra.

Đáng lưu ý, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh: “Một số quy định của pháp luật hiện hành không còn phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và diễn biến mới của tình hình tội phạm. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đang cần được hoàn thiện”. Người đứng đầu ngành Công an cũng công nhận, vẫn còn tồn tại hạn chế trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm ở một số lĩnh vực. Các hệ thống truyền thông chưa đồng bộ, và một số cơ quan chưa đáp ứng yêu cầu tuyên truyền, trang bị.

Báo cáo cho biết, Chính phủ sẽ tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng công tác dự báo tình hình, triển khai các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

ANH PHƯƠNG