TPHCM hỗ trợ TP Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi 40 tỷ đồng

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - Ban Vận động Cứu trợ TPHCM đã tiếp nhận hơn 210 tỷ đồng và nhanh chóng hỗ trợ kịp thời 18 tỉnh, thành bị ảnh hưởng bởi bão lũ với tổng số tiền 147 tỷ đồng.

Ngày 4-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức thông tin về tình hình vận động, tiếp nhận, phân phối các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra năm 2025.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Trưởng ban Ban vận động cứu trợ TPHCM; cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; lãnh đạo các sở, ban ngành thành phố và đại diện các đơn vị, doanh nghiệp.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phan Hồng Ân báo cáo kết quả vận động, tiếp nhận, phân phối các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ đồng bào vùng bão, lũ.

Đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp đã trao đổi, hiến kế nhằm giúp công tác cứu trợ của TPHCM ngày càng đồng bộ, thống nhất và hiệu quả hơn.

Thời gian qua, TPHCM đã tổ chức rất nhiều hoạt động hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra với tinh thần nhanh nhất, hiệu quả nhất và hỗ trợ cao nhất trong điều kiện của thành phố. Ngoài hỗ trợ kinh phí, TPHCM còn tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với người dân.

Song song với việc hỗ trợ các địa phương và đồng bào vùng bão lũ, TPHCM còn đặc biệt quan tâm đến người dân trong thành phố chịu ảnh hưởng bởi dông, lốc, triều cường và mưa lớn gây thiệt hại nhà cửa, hoa màu. Thành phố luôn chủ động cử các đoàn công tác đến thăm hỏi, hỗ trợ, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc khẳng định, TPHCM hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, đúng nhu cầu và điều kiện thực tế của từng địa phương; đảm bảo việc hỗ trợ kịp thời, đúng nơi, đúng lúc, đúng đối tượng.

Ngành y tế TPHCM hỗ trợ túi thuốc cho người dân vùng bão, ngành giáo dục hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cùng với việc giúp sửa chữa các công trình trường học, trạm y tế, cầu, đường, đê bao bị hư hỏng, góp phần khôi phục đời sống dân sinh và ổn định đời sống người dân sau bão, lũ.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành thành phố tiếp tục chủ động vận động, triển khai các chương trình hỗ trợ sát với tình hình thực tế.

Các cơ quan báo chí tiếp tục triển khai các chương trình công tác xã hội sau mặt báo để cùng với Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM triển khai các chương trình trợ giúp, hỗ trợ địa phương và người dân bị ảnh hưởng bão, lũ.

Đồng thời lưu ý, các hình thức hỗ trợ phải đa dạng, thiết thực đảm bảo đúng quy định pháp luật và sự điều phối thống nhất của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, để đảm bảo sát với tình hình, điều kiện thực tế của từng địa phương, nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Lãnh đạo TPHCM bày tỏ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tiếp tục tham gia hoạt động thiện nguyện với tất cả tấm lòng, cùng với hệ thống chính trị thành phố sẻ chia yêu thương, mang hơi ấm nghĩa tình của TPHCM đến với các vùng bị ảnh hưởng bởi bão, lũ, nhất là đồng bào vùng bị ảnh hưởng sớm vượt qua khó khăn, trẻ em sớm được đến trường.

Sau buổi làm việc hôm nay, TPHCM hỗ trợ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế 20 tỷ đồng, TP Đà Nẵng 15 tỷ đồng và tỉnh Quảng Ngãi 5 tỷ đồng. Đây là kinh phí hỗ trợ bước đầu để các địa phương trang bị phương tiện, thiết bị cứu hộ, cứu nạn, giúp người dân không bị đói rét và sớm vượt qua khó khăn.

Tại buổi tiếp nhận sáng 4-11, có 22 đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng ký, ủng hộ với tổng số tiền, hàng hóa hơn 6.12 tỷ đồng, trong đó 976 triệu đồng là hàng hóa. Theo đó, Ban Vận động cứu trợ TPHCM đã tiếp nhận 14.720 lượt ủng hộ với số tiền hơn 204,47 tỷ đồng và đã nhanh chóng triển khai hỗ trợ kịp thời đến 18 tỉnh, thành phố với tổng số tiền 147 tỷ đồng. Đồng thời, đã vận động, tiếp nhận 731 thùng túi thuốc gia đình (11.096 túi), 70 tấn gạo, 4.619 thùng hàng hóa nhu yếu phẩm, 535 thùng chăn, mền, ga, khăn với tổng giá trị hơn 5 tỷ đồng.

