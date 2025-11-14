TPHCM: Hơn 3.000 người tham gia diễn tập chữa cháy và cứu nạn

Ngày 14-11, UBND TPHCM tổ chức diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp thành phố tại khu dân cư và công viên Phước Thiện (thuộc dự án Vinhomes Grand Park, phường Long Bình). Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM, dự và chỉ đạo buổi diễn tập.

Diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp thành phố. Clip: VĂN ANH - MẠNH THẮNG

Buổi diễn tập huy động hơn 3.000 người cùng 100 phương tiện các loại, trong đó có nhiều trang thiết bị chuyên dụng hiện đại như: xe thang 56m, xe chữa cháy công nghệ mới, xe cứu nạn cứu hộ và robot chữa cháy.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu chỉ đạo trước diễn tập

Toàn cảnh diễn tập PCCC và CNCH

Tình huống giả định đặt ra: Vào lúc 5 giờ 30, tại tầng hầm B1 khu chung cư Glory Heights (diện tích khoảng 10.100m²), một xe máy rò rỉ xăng gặp nguồn nhiệt do chập điện gây cháy. Lửa lan nhanh tạo ra lượng lớn khói, khí độc lan theo lối thang bộ và hộp gen kỹ thuật lên các tòa nhà GH6, GH5, GH3.

Người dân trong khu nhà hoảng loạn chạy ra ngoài

Người dân di chuyển phương tiện ra khỏi tầng hầm

Sự cố khiến người dân hoảng loạn. Tại căn hộ GH6-123 tầng 7, chủ căn hộ nghe tin cháy bỏ chạy khi đang nấu ăn nhưng không khóa van gas, để lại vật dụng dễ cháy khiến lửa bùng phát và khói lan ra hành lang và các tầng phía trên làm nhiều người bị mắc kẹt. Cùng thời điểm này, người dân đưa phương tiện ra khỏi khu vực cháy dẫn đến cảnh hỗn loạn. Trong đó, 2 ô tô va chạm trên Đại lộ Rodeo trước Vincom Mega Mall Grand Park khiến 4 người bất tỉnh và kẹt trong xe.

Lực lượng chức năng địa phương khẩn trương có mặt tại hiện trường

Các lực lượng phối hợp chữa cháy và CNCH tại hiện trường

Các lực lượng hiệp đồng tác chiến tại hiện trường

Lực lượng PCCC điều khiển xe hút khói từ tầng hầm ra ngoài

Tại thời điểm xảy ra cháy, khu Glory Heights có khoảng 10.000 người sinh sống và làm việc. Việc thoát nạn tầng cao gặp khó khăn do khói độc lan nhanh, hệ thống tăng áp thang ngừng hoạt động vì mất điện, khói lùa sâu vào các tầng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM đã khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường chữa cháy, CNCH. Đồng thời, phối hợp với Bộ Tư lệnh TPHCM và Sở Y tế để cứu nạn.

Các lực lượng phối hợp triển khai nhiều mũi khống chế đám cháy, xe thang được sử dụng để tiếp cận và giải cứu người mắc kẹt ở tầng cao. Robot chữa cháy được điều động đến hiện trường phun nước áp lực cao và phun sương làm mát. Xe hút khói cũng được bố trí hoạt động nhằm đưa khói ở khu vực tầng hầm ra ngoài.

Cảnh sát cơ động sử dụng chó nghiệp vụ hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt trong tầng hầm và góc khuất tòa nhà.

Cảnh sát giao thông hỗ trợ phân luồng giao thông quanh khu vực phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn. Các xe cứu thương được huy động, lực lượng y tế sơ cứu và chuyển người bị nạn đến bệnh viện.

Sau ít phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn, toàn bộ nạn nhân được đưa ra khu vực an toàn.

Lực lượng chức năng sử dụng flycam trinh sát đám cháy từ trên cao

Robot chữa cháy phun nước áp lực cao và phun sương làm mát quanh khu vực đám cháy

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng đề nghị Ban quản lý tòa nhà tăng cường trách nhiệm trong công tác PCCC và CNCH; chủ động phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa cháy, nổ đối với từng loại hình cơ sở, công trình hiện có tại khu đô thị; thường xuyên kiểm tra, kiện toàn lực lượng cơ sở, huấn luyện kỹ năng xử lý sự cố và kịp thời khắc phục nguy cơ cháy nổ.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TPHCM tặng hoa chúc mừng các lực lượng sau diễn tập

Từ thực tế cuộc diễn tập, Công an TPHCM nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện giáo trình, giáo án tập huấn, huấn luyện nâng cao về kỹ thuật, chiến thuật cho lực lượng cơ sở và lực lượng chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu thực tiễn; tiếp tục tổ chức rà soát, đề xuất đầu tư, trang bị những phương tiện, thiết bị chuyên dùng, nghiên cứu ứng dụng công nghệ, kỹ thuật hiện đại phục vụ hiệu quả công tác chữa cháy, CNCH đối với các công trình cao tầng, siêu cao tầng, nhiều tầng hầm...

VĂN ANH - MẠNH THẮNG