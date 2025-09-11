Trao bằng Tổ Quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Nguyễn Đông Cánh

Công an tỉnh Đắk Lắk đã trao bằng Tổ Quốc ghi công của Thủ tướng Chính Phủ cho thân nhân liệt sĩ Nguyễn Đông Cánh.

Ngày 11-9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã trang trọng tổ chức Lễ công bố quyết định và trao Bằng Tổ quốc ghi công của Thủ tướng Chính phủ đối với liệt sĩ Nguyễn Đông Cánh, cán bộ Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk, người đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã trao Bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sĩ Nguyễn Đông Cánh.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo công an tỉnh gửi lời thăm hỏi, chia sẻ, động viên, chia buồn sâu sắc đến gia đình liệt sĩ Nguyễn Đông Cánh. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với sự hy sinh của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân nói chung và của liệt sĩ Nguyễn Đông Cánh trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Đại tá Trần Quang Hiếu trao bằng Tổ Quốc ghi công và số tiền hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk cho thân nhân liệt sĩ Nguyễn Đông Cánh

Tại buổi lễ, Đại tá Trần Quang Hiếu, đã trao số tiền hơn 1 tỷ đồng cho gia đình liệt sĩ Nguyễn Đông Cánh. Đây là số tiền mà cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng Công an tỉnh đã hưởng ứng đợt phát động của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tự nguyện quyên góp, ủng hộ gia đình liệt sĩ Nguyễn Đông Cánh trong những ngày qua.

Như Báo SGGP đã thông tin, sáng 8-9, lực lượng Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo của người dân về việc Nguyễn Văn Ty (sinh năm 1995, trú tại thôn 4, xã Xuân Lộc) có hành vi cố ý gây thương tích đối với chị N.T.K. (sinh năm 1989, chị dâu của Ty, sống cùng nhà).

Sau khi xác minh, nắm thông tin, Công an xã Xuân Lộc đã thành lập Tổ công tác gồm 5 đồng chí trực tiếp xuống địa bàn để mời đối tượng Nguyễn Văn Ty về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, khi thấy Tổ công tác đến, Ty đã tẩu thoát về khu vực rừng keo thuộc thôn 4, xã Xuân Lộc.

Trong quá trình Tổ công tác truy đuổi, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh đã bị Nguyễn Văn Ty rút dao chống trả, đâm nhiều nhát vào người. Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Ty để điều tra về hành vi giết người.

