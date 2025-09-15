Triển lãm Thành tựu đất nước thể hiện rõ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc

Tối 15-9, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội), lễ bế mạc Triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đã diễn ra trang trọng, khép lại hành trình 19 ngày sôi động, đầy cảm xúc của một sự kiện chính trị - văn hóa trọng đại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và tham gia triển lãm. Ảnh: QUANG PHÚC

Khai mạc ngày 28-8, Triển lãm Thành tựu đất nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 được tổ chức quy mô lớn chưa từng có, với sự tham gia của 28 bộ, ngành, cơ quan Trung ương; 34 địa phương; hơn 110 tập đoàn, doanh nghiệp tiêu biểu cùng hàng trăm gian trưng bày.

Các không gian triển lãm được thiết kế sáng tạo, nội dung phong phú, ứng dụng công nghệ hiện đại, tái hiện toàn diện những thành tựu to lớn của đất nước trên tất cả các lĩnh vực trong suốt 8 thập kỷ qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Trưởng b an Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao b ằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham gia triển lãm. Ảnh: QUANG PHÚC

Chỉ trong 19 ngày, triển lãm thu hút hơn 10 triệu lượt khách tới tham quan và trải nghiệm, minh chứng rõ ràng cho sức hút mạnh mẽ của sự kiện đối với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

"Đó chính là cội nguồn sức mạnh to lớn của cách mạng Việt Nam, thể hiện qua lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công” và tinh thần “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”, giúp chúng ta giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến trường kỳ; vượt qua muôn vàn khó khăn của công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển; vượt qua khủng hoảng, thiên tai, dịch bệnh, tỏa sáng tinh thần tự lực, tự cường; không ngừng củng cố tiềm lực của đất nước", Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định.

Triển lãm lần này cũng thể hiện rất rõ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, “tình đồng chí, nghĩa đồng bào” bằng nhiều nội dung phong phú, sinh động và cách trình bày, thể hiện lôi cuốn, hấp dẫn, thấm đậm văn hóa đặc sắc của cộng đồng 54 dân tộc anh em từ khắp mọi miền đất nước...

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Mai Văn Chính trao b ằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham gia triển lãm. Ảnh: QUANG PHÚC

Triển lãm khẳng định quan điểm dân là gốc, nhân dân làm nên lịch sử; khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế, sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương với địa phương, giữa Nhà nước và nhân dân; khẳng định văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam, bản lĩnh, trí tuệ và sức sáng tạo của con người Việt Nam; đồng thời thể hiện rõ tinh thần yêu nước nồng nàn và niềm tin son sắt của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp đổi mới của Đảng và nhân dân ta...

Để ghi nhận nỗ lực của các tập thể, cá nhân trong công tác tổ chức, Thủ tướng Chính phủ đã trao bằng khen cho các đơn vị, cá nhân tiêu biểu.

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng trao giải thưởng “Không gian trưng bày tiêu biểu” cho nhiều bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp đã đầu tư sáng tạo, mang lại hiệu quả truyền thông, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Khu vực trưng bày ngoài trời của TPHCM

Trong nhóm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, TPHCM đã được vinh danh với giải thưởng “Không gian trưng bày tiêu biểu”.

Gian trưng bày của TPHCM nổi bật với cách thể hiện giàu tính tương tác, giới thiệu sinh động hình ảnh thành phố năng động, sáng tạo, đi đầu trong đổi mới và hội nhập.

nhiều tỉnh, thành khác cũng được trao giải thưởng, góp phần khẳng định sự đồng hành và tinh thần sáng tạo của các địa phương trong việc quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam đổi mới, phát triển.

Chương trình nghệ thuật tại lễ bế mạc. Ảnh: QUANG PHÚC

Chương trình nghệ thuật bế mạc được dàn dựng công phu, chia thành 3 chương: “Tổ quốc tôi - Mạch nguồn ngàn năm”, “Tổ quốc tôi - Nơi triệu trái tim chung nhịp” và “Tổ quốc tôi - Khát vọng tương lai”.

Các tiết mục ca múa nhạc kết hợp trống đồng, giao hưởng phương Tây, nhạc trẻ hiện đại… đã đưa khán giả đi từ niềm tự hào lịch sử đến cảm hứng về một tương lai tươi sáng.

MAI AN