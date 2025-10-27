Xã hội

Từ ngày 27 đến 29-10, TPHCM tiếp tục có mưa to

SGGPO

Ngày 27-10, Đài Khí tượng - Thủy văn Nam bộ phát bản tin dự báo thời tiết khu vực TPHCM. Theo đó, từ ngày 30-10, mưa sẽ giảm dần về diện và lượng.

Theo Đài Khí tượng - Thủy văn Nam bộ, trong 24 giờ qua, khu vực TPHCM có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa từ 7 giờ ngày 26-10 đến 7 giờ ngày 27-10 ở một số khu vực như sau: Xuyên Mộc: 72mm, Dĩ An: 63,4mm, Sở Sao: 38mm, Lê Minh Xuân: 38,7mm…

Dự báo trong vòng 24-48 giờ tới, khu vực TPHCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Từ ngày 30-10, mưa giảm dần cả về diện và lượng. Tổng lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 150mm. Thời gian ảnh hưởng từ 13 giờ ngày 27-10 đến 13 giờ ngày 29-10. Các khu vực có tổng mưa lớn như Chợ Lớn: 70-100mm, Thới An: 70-100mm, Củ Chi: 100-150mm, Bình Chánh: 100-150mm, Phú Giáo: 110-150mm, Thủ Dầu Một: 100-140mm, Côn Đảo: 120-180mm… Do tác động của mưa to và dông, TPHCM cần đề phòng ngập ở các vùng trũng thấp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

gen-n-z7159443959219_eaa8a891c7591f45db8a053dd24ab8d5.jpg
Dự báo khu vực TPHCM tiếp tục có mưa to trong 2 ngày tới. Ảnh: MINH HẢI

Cũng theo Đài Khí tượng - Thủy văn Nam bộ, trong 24 giờ qua, nước đỉnh triều cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn xuống nhanh. Đến 7 giờ ngày 27-10, đỉnh triều cao nhất ngày thực đo tại một số trạm như sau: trạm Nhà Bè (sông Đồng Điền) mực nước đạt 1,32m; trạm Phú An (sông Sài Gòn) mực nước đạt 1,37m, trạm Thủ Dầu Một mực nước đạt 1,55m. Dự báo mực nước tại hầu hết các trạm tiếp tục xuống nhanh trong những ngày tới. Đỉnh triều cao nhất ngày ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động 1 sẽ duy trì đến hết ngày 27-10.

Tin liên quan
MINH HẢI

Từ khóa

TPHCM mưa to dông mạnh ngập lụt mưa lượng mưa diện dự báo thời tiết

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn