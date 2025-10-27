Từ ngày 27 đến 29-10, TPHCM tiếp tục có mưa to

Theo Đài Khí tượng - Thủy văn Nam bộ, trong 24 giờ qua, khu vực TPHCM có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa từ 7 giờ ngày 26-10 đến 7 giờ ngày 27-10 ở một số khu vực như sau: Xuyên Mộc: 72mm, Dĩ An: 63,4mm, Sở Sao: 38mm, Lê Minh Xuân: 38,7mm…

Dự báo trong vòng 24-48 giờ tới, khu vực TPHCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Từ ngày 30-10, mưa giảm dần cả về diện và lượng. Tổng lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 150mm. Thời gian ảnh hưởng từ 13 giờ ngày 27-10 đến 13 giờ ngày 29-10. Các khu vực có tổng mưa lớn như Chợ Lớn: 70-100mm, Thới An: 70-100mm, Củ Chi: 100-150mm, Bình Chánh: 100-150mm, Phú Giáo: 110-150mm, Thủ Dầu Một: 100-140mm, Côn Đảo: 120-180mm… Do tác động của mưa to và dông, TPHCM cần đề phòng ngập ở các vùng trũng thấp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo khu vực TPHCM tiếp tục có mưa to trong 2 ngày tới. Ảnh: MINH HẢI

Cũng theo Đài Khí tượng - Thủy văn Nam bộ, trong 24 giờ qua, nước đỉnh triều cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn xuống nhanh. Đến 7 giờ ngày 27-10, đỉnh triều cao nhất ngày thực đo tại một số trạm như sau: trạm Nhà Bè (sông Đồng Điền) mực nước đạt 1,32m; trạm Phú An (sông Sài Gòn) mực nước đạt 1,37m, trạm Thủ Dầu Một mực nước đạt 1,55m. Dự báo mực nước tại hầu hết các trạm tiếp tục xuống nhanh trong những ngày tới. Đỉnh triều cao nhất ngày ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động 1 sẽ duy trì đến hết ngày 27-10.

MINH HẢI