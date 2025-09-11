Viettel giúp Gia Lai xây dựng chính quyền số

Ngày 11-9, UBND tỉnh Gia Lai và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030.

Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ, xây dựng chính quyền số và phát triển kinh tế số tại tỉnh Gia Lai thời gian tới.

Theo nội dung hợp tác, Viettel sẽ đồng hành cùng Gia Lai triển khai nhiều giải pháp trọng tâm: mở rộng hạ tầng viễn thông băng rộng, 4G/5G, internet cáp quang; xây dựng hệ thống công nghệ thông tin cho cơ quan nhà nước; đào tạo nhân lực chất lượng cao; nâng cao nhận thức, tư duy đổi mới sáng tạo cho cán bộ, doanh nghiệp và người dân.

Các lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cùng đại diện Viettel tại lễ ký kết

Đặc biệt, thỏa thuận chú trọng thúc đẩy nghiên cứu khoa học, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo. Hàng năm, Viettel sẽ đề xuất các nhiệm vụ khoa học - công nghệ gắn với nhu cầu thực tiễn, đồng thời phối hợp bảo đảm an toàn, an ninh mạng, đào tạo kỹ năng bảo mật cho đội ngũ chuyên trách.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Viettel triển khai các dự án, đồng thời mong muốn tập đoàn ưu tiên phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ y tế, giáo dục và xử lý công việc trên môi trường mạng.

Lãnh đạo tỉnh kỳ vọng sự hợp tác này sẽ mở ra đột phá trong chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao đời sống người dân, đưa Gia Lai trở thành địa phương đi đầu về khoa học - công nghệ ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

NGỌC OAI