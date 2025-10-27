Xả điều tiết hồ chứa Phú Ninh từ 15 giờ, hôm nay 27-10

Hồ thủy lợi Phú Ninh bắt đầu xả điều tiết từ 15 giờ chiều nay

Theo đó, 12 giờ ngày 27-10, hồ thủy lợi Phú Ninh đang ở mức 30,27m. Để duy trì mực nước cao nhất đảm bảo đúng quy trình vận hành đến cuối tháng 10 ở cao trình 30,5m, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam vận hành điều tiết hồ chứa qua tràn xả sâu. Lưu lượng điều tiết từ 30-700m3/s, bắt đầu từ 15 giờ ngày 27-10.

Hồ Phú Ninh là hồ thủy lợi lớn nhất TP Đà Nẵng, có dung tích khoảng 344 triệu m3 và diện tích mặt nước khoảng 3.433ha. Khi vận hành xả điều tiết, các xã vùng hạ du như Tam Anh, Hương Trà, Bàn Thạch, Thăng Điền, Thăng Trường, Duy Nghĩa, Duy Xuyên… có thể bị ảnh hưởng.

Cũng trong trưa 27-10, Đài khí tượng thủy văn Trung bộ phát tin cảnh báo ngập lụt trên địa bàn TP Đà Nẵng. Qua đó, từ 5 giờ sáng đến nay, khu vực Đà Nẵng có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi cao như Nông Sơn 258mm, Hiệp Đức 247mm, Thạnh Mỹ 148mm...

Hiện nay, mực nước trên các sông đang lên nhanh, trên các sông Vu Gia, Thu Bồn, mực nước ở mức trên báo động 3, sông Hàn ở mức trên báo động 1. Trong 24 giờ tới, nguy cơ xảy ra ngập sâu trên diện rộng tại vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại đô thị ở 22 xã, phường của TP Đà Nẵng.

NGUYỄN CƯỜNG