Xoa dịu nỗi đau nơi Cửa Việt

Bão số 10 đi qua, nhưng đau thương của những gia đình ngư dân trong vụ chìm hai tàu cá ở biển Cửa Việt (Quảng Trị) ngày 28-9 vẫn còn nguyên vẹn. Họ thẫn thờ ngồi bên bờ biển, nuôi hy vọng lực lượng chức năng sẽ sớm tìm thấy các nạn nhân bị mất tích.

Ngày 2-10, phóng viên Báo SGGP cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Triệu Vân (Quảng Trị) đến khu vực xảy ra vụ chìm 2 tàu cá trên biển Cửa Việt để thăm hỏi, động viên từng người và trao tận tay số tiền 15 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ 3 ngư dân trong vụ chìm tàu còn sống và thân nhân 2 nạn nhân bị mất tích là ngư dân Quách Hải Lâm (quê Thanh Hóa), ngư dân Phạm Văn Hiền (quê Ninh Bình), mỗi suất 3 triệu đồng.

Phóng viên Báo SGGP cũng phối hợp Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tới thăm hỏi, trao 18 triệu đồng đến 6 ngư dân còn lại trong vụ chìm hai tàu cá nói trên may mắn thoát chết trong gang tấc, đang được hỗ trợ, chăm sóc y tế tại Sở Chỉ huy tiền phương Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị.

Phóng viên Báo SGGP và lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị trao tiền hỗ trợ ngư dân vụ chìm 2 tàu cá ở vùng biển Cửa Việt

Thay mặt gia đình, anh Phạm Văn Tân (quê Ninh Bình), là anh rể ngư dân mất tích Phạm Văn Hiền, cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của Báo SGGP, rồi nghẹn ngào kể: “Sinh ra ở làng chài nghèo ven biển nên khi 16 tuổi, Hiền là con thứ 2 trong gia đình đông con nên đã bỏ học đi theo nghề biển để lấy tiền phụ giúp cha mẹ và nuôi các em ăn học. Cả tuổi trẻ lặn lội, gắn liền với sóng gió khơi xa, đến nay Hiền chưa lập gia đình. Hay tin Hiền gặp nạn, bố vợ tôi già yếu nhập viện cấp cứu, còn mẹ vợ tôi sáng nay mới có thể đi xe đò vào đến biển Cửa Việt”.

Gần đó, chị Quách Thị Hải Linh, là em gái ngư dân Quách Hải Lâm (còn mất tích), thẫn thờ ngồi bệt bên bờ biển, đôi mắt đỏ hoe, khắc khoải nhìn về nơi tít tắp biển cả, mỏi mòn chờ tin người anh trai trong vô vọng.

Trung tá Nguyễn Xuân Vũ, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Triệu Vân, cảm ơn tấm lòng bạn đọc Báo SGGP đã kịp thời hỗ trợ những phần quà đầy ý nghĩa giúp đỡ các ngư dân và thân nhân các nạn nhân mất tích.

“Báo SGGP là cơ quan báo chí đầu tiên trực tiếp đến thăm hỏi động viên và trao tiền hỗ trợ 9 ngư dân may mắn sống sót và thân nhân 2 nạn nhân mất tích trong vụ chìm 2 tàu cá ở biển Cửa Việt hôm 28-9. Sự quan tâm hỗ trợ ngay lập tức của quý báo dành cho các ngư dân là nguồn động viên quý giá để bà con từng bước vượt qua đau thương”, Trung tá Nguyễn Xuân Vũ chia sẻ.

Hiện các lực lượng đang nỗ lực triển khai tìm kiếm, mong sớm tìm thấy các ngư dân.

Ngày 2-10, nhiều đoàn thiện nguyện phối hợp với lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương đã về các xã vùng ngập lụt như Tân Kỳ, Nghĩa Hành, Lam Thành, Hưng Nguyên Nam, Tân Phú, Nghĩa Đồng (Nghệ An) hỗ trợ bà con. Các đoàn đã mang theo mì tôm, nước uống, lương khô, nhu yếu phẩm đến trao tận tay bà con. Người dân một số xã như Anh Sơn, Vân Tụ, Đô Lương… đã tập trung gói bánh chưng, bánh tét, nấu cơm tiếp tế bà con các vùng ngập lụt. Ông Trần Đình Sơn, Chủ tịch UBND xã Tân Kỳ, cho biết, hiện nước đang rút dần nhưng xã vẫn còn 10 xóm bị ngập. Trong ngày, thời tiết nắng ráo nên thuận lợi cho công tác hỗ trợ người dân. Hiện tại người dân cần đồ ăn, nước uống nhưng những ngày tới, khi nước rút rất cần lực lượng để hỗ trợ dọn dẹp, các hộ có nhà cửa hư hỏng cần hỗ trợ kinh phí để sửa chữa. DUY CƯỜNG

