Miền Trung đề phòng gió bão giật cấp 16

Trao đổi với báo chí trưa nay 28-9, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, tâm bão đổ bộ khu vực Nghệ An - Quảng Trị nhưng nơi có gió giật mạnh lại là Thanh Hóa.

Vị trí tâm bão vào lúc 13 giờ ngày 28-9 theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Cập nhật dữ liệu từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, hồi 14 giờ hôm nay 28-9, tâm bão số 10 đã tiến vào tọa độ khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc - 108,1 độ Kinh Đông, cách TP Huế khoảng 90km về phía Đông Đông Bắc, cách Bắc Quảng Trị khoảng 165km về phía Nam Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất là cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/giờ, hướng vào đất liền Bắc Trung bộ.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng, cần có cách truyền thông đúng và đủ để người dân không chủ quan. Bởi tâm bão có thể đổ bộ vào khu vực từ TP Vinh trước đây của tỉnh Nghệ An đến Bắc Quảng Trị, nhưng hoàn lưu ảnh hưởng rộng và nơi có gió giật mạnh (nguy hiểm) có thể lại là tỉnh Thanh Hóa (nằm ở rìa Bắc cơn bão).

"Trong phòng chống bão, vấn đề không phải là tâm bão ở đâu, mà là gió mạnh nhất ở đâu, khi nào?", Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp lưu ý.

Theo Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, đến 16 giờ chiều nay, 28-9, tâm bão số 10 sẽ tiến sâu vào vùng biển Nghệ An - Quảng Trị, với cường độ mạnh cấp 12-13, có thể giật cấp 16.

Trên đất liền từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị gió bắt đầu mạnh dần, từ cấp 6-7 rồi tăng lên cấp 8-9. Khu vực gần tâm bão có gió mạnh cấp 10-12, giật 14.

Theo ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, thời gian bão lưu lại trên đất liền ước tính khoảng 6-8 giờ đồng hồ, tập trung từ chiều tối đến hết đêm 28-9.

Tại tỉnh Quảng Trị, ven biển phía Nam có gió mạnh cấp 6-7 từ trưa đến tối. Phía Bắc tỉnh Quảng Trị, đặc biệt khu vực giáp Đèo Ngang, gió đạt cấp 9-11, giật 14, kéo dài từ 17 giờ chiều đến 23 giờ hôm nay.

Vị trí tâm bão Bualoi (số 10) cập nhật lúc 14 giờ hôm nay theo mô hình JTWC (Hoa Kỳ)

Hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An từ chiều nay có gió cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. Ven biển có gió cấp 10-12, giật 14, kéo dài từ 19 đến 23 giờ hôm nay.

Thanh Hóa từ chiều nay có gió cấp 6-7, khu vực phía Nam của tỉnh sẽ có gió bão cấp 8-10, giật 13 trong khoảng 19-23 giờ hôm nay.

Đại diện Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai cũng cảnh báo, từ ngày 28 đến 30-9, khu vực đồng bằng Bắc bộ, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa 200-400mm, có nơi trên 600mm. Các khu vực khác mưa 100-300mm, cục bộ trên 450mm. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại đô thị và vùng trũng, kèm theo lũ quét và sạt lở đất ở sườn dốc. Từ ngày 28-9 đến 1-10, nhiều sông ở Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến Huế xuất hiện lũ với đỉnh đạt mức báo động 2-3, có nơi vượt báo động 3, điển hình trên các sông Thao, Hoàng Long, Mã, Chu, Cả, Ngàn Sâu, Ngàn Phố, Kiến Giang.

PHÚC HẬU