Bán lẻ Việt Nam trước chiến lược đến năm 2030

Ngày 20-11, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu chiến lược - chính sách công thương (Bộ Công thương) đã tổ chức cuộc tọa đàm về chủ đề “Phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Tại cuộc tọa đàm, đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội và nhà bán lẻ tại Việt Nam cho rằng, ngay trong bối cảnh tiêu dùng phục hồi chậm thì thị trường bán lẻ vẫn giữ vai trò trụ cột của tăng trưởng kinh tế và cần được định hướng lại bằng một chiến lược tổng thể đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Quang cảnh tọa đàm, ngày 20-11. Ảnh: MOIT

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Khắc Quyền, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược - chính sách công thương, dù đóng vai trò quan trọng với thương mại nội địa và tiêu dùng trong nước, mức tăng trưởng bán lẻ hiện vẫn chưa đạt mục tiêu 10-12% mỗi năm.

Nguyên nhân chính xuất phát từ năng lực hạn chế của doanh nghiệp phân phối nội, thiếu vốn, thiếu công nghệ, thiếu nhân lực có kỹ năng. Việc thiếu các hàng rào kỹ thuật đủ mạnh khiến năng lực cạnh tranh trong nước tiếp tục gặp bất lợi.

Trong khi đó, bà Trần Thị Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam nhận xét, thị trường bán lẻ hiện đang gặp nhiều khó khăn do quy hoạch hạ tầng thương mại tại các địa phương thiếu đồng bộ, gây trở ngại cho doanh nghiệp khi mở rộng hệ thống. Doanh nghiệp vẫn phải tự gánh phần lớn chi phí kho bãi, logistics và chưa có điều kiện thuận lợi để hình thành mạng lưới liên kết vùng.

Dù vậy, giới chuyên gia nhận định tiềm năng thị trường bán lẻ Việt Nam vẫn rất lớn nhờ tầng lớp trung lưu ngày càng gia tăng (dự kiến đạt 50% dân số vào năm 2035) cùng nhu cầu tiêu dùng chất lượng cao. Thương mại điện tử tăng trưởng nhanh, quy mô vượt 20 tỷ USD năm 2024, thêm nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị. Ảnh: WINCOMMERCE

TS Lâm Tuấn Hưng, Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng công thương nhận định tiềm năng chỉ chuyển hóa thành sức mạnh cạnh tranh khi được soi chiếu bởi một chiến lược toàn diện. Vì vậy, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2326/QĐ-TTg ngày 21-10-2025 phê duyệt Chiến lược Phát triển thị trường bán lẻ đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Tại tọa đàm, nhiều chuyên gia cũng dự báo, ở bình diện dài hạn, thị trường sẽ phục hồi mạnh nhờ động lực nhân khẩu học và thu nhập. Một số cải cách pháp lý như áp dụng hóa đơn điện tử bắt buộc cho hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm hoặc việc chấm dứt hình thức thuế khoán chậm nhất từ năm 2026 sẽ tạo dựng môi trường minh bạch hơn.

Những yếu tố trên cho thấy thị trường bán lẻ Việt Nam đang đứng trước giai đoạn chuyển mình với cả cơ hội và thử thách. Chiến lược Phát triển thị trường bán lẻ đến năm 2030, tầm nhìn 2050 sẽ tạo điểm tựa để ngành bán lẻ phát triển nhanh và bền vững hơn.

PHÚC VĂN