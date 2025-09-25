Bắt 2 lãnh đạo doanh nghiệp trong lĩnh vực đường sắt

Chiều 25-9, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 lãnh đạo Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào và Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Các bị can gồm: Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1970, cựu Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào, hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú) và Lê Minh Thái (sinh năm 1969, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào) cùng về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Công an tỉnh Lào Cai thi hành các biện pháp tố tụng đối với ông Lê Minh Thái (áo phông trắng). Ảnh: CÔNG AN LÀO CAI

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian đảm nhiệm các chức vụ giám đốc và phó giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào, Nguyễn Văn Cường và Lê Minh Thái đã lợi dụng vị trí, quyền hạn trong quản lý, điều hành để yêu cầu, gây sức ép đối với các đơn vị nhà thầu đang tham gia thi công công trình kè chống sạt lở bờ sông Hồng, có nhu cầu vận chuyển vật liệu qua lối mở, đường ngang qua đường sắt, từ đó chiếm đoạt trên 400 triệu đồng của 3 đơn vị thi công.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành Lệnh khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Văn Cường. Ảnh: CÔNG AN LÀO CAI

Việc khởi tố, bắt tạm giam các bị can trên thể hiện sự kiên quyết đấu tranh của lực lượng Công an tỉnh Lào Cai trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực, góp phần giữ vững kỷ cương, pháp luật và củng cố niềm tin của nhân dân.

GIA KHÁNH