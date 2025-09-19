Khởi tố 3 đối tượng lập website giả, lừa đảo chiếm đoạt 5 tỷ đồng

Pháp luật

Ngày 19-9, Văn phòng Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công chuyên án, khởi tố và bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Các đối tượng gồm: Phạm Tuấn Thành (sinh năm 2002, trú xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình), Nguyễn Huy Hiệp (sinh năm 1998, trú phường Gia Lâm, TP Hà Nội) và Phạm Tiến Dũng (sinh năm 1999, trú xã Nam Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên).

Kết quả điều tra xác định, nhóm đối tượng trên đã cấu kết, dựng kịch bản lừa đảo bằng cách tạo các nhóm “VIP” trên mạng xã hội, thuê lập website giả mạo các dự án tiền ảo nổi tiếng.

Tiếp đến, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân sử dụng tiền trong tài khoản ngân hàng thu mua USDT nộp vào các ví tiền ảo, với nhiều thủ đoạn khiến bị hại tin tưởng kết nối ví MetaMask và cấp quyền chi tiêu ẩn.

Sau đó, các đối tượng tự tạo ra các loại token “rác” (như SAH, KAR) để đánh lừa, khiến nạn nhân tin tưởng đã đầu tư thành công.

Bằng thủ đoạn này, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt của chị T.T.B.N. và một bị hại khác gần 5 tỷ đồng.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ nhiều thiết bị điện tử, một xe ô tô Mercedes GLC 300 cùng nhiều tài sản liên quan, đồng thời phong tỏa số tiền trong tài khoản khoảng 7 tỷ đồng, phục vụ công tác thu hồi tài sản và xử lý theo pháp luật.

