Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI

đỒNG CHÍ
Trần Thanh Mẫn
Năm sinh: 1962
Quê quán: TP Cần Thơ
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế
đỒNG CHÍ
ĐỖ VĂN CHIẾN
Năm sinh: 1962
Quê quán: Tuyên Quang
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp
đỒNG CHÍ
NGUYỄN KHẮC ĐỊNH
Năm sinh: 1964
Quê quán: Hưng Yên
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật
đỒNG CHÍ
NGUYỄN THỊ THANH
Năm sinh: 1967
Quê quán: Ninh Bình
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý kinh tế
đỒNG CHÍ
NGUYỄN HỒNG DIÊN
Năm sinh: 1965
Quê quán: Hưng Yên
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý Hành chính công; Cử nhân Lịch sử, Cử nhân Kinh tế
đỒNG CHÍ
NGUYỄN DOÃN ANH
Năm sinh: 1967
Quê quán: TP Hà Nội
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Chỉ huy Tham mưu Binh chủng Hợp thành; Cao đẳng Quân sự
đỒNG CHÍ
NGUYỄN THỊ HỒNG
Năm sinh: 1968
Quê quán: TP Hà Nội
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế phát triển