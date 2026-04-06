Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI

Ngày 6-4, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã tiến hành bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm các đồng chí:

đỒNG CHÍ

Trần Thanh Mẫn

Năm sinh: 1962

Quê quán: TP Cần Thơ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

đỒNG CHÍ

ĐỖ VĂN CHIẾN

Năm sinh: 1962

Quê quán: Tuyên Quang

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

đỒNG CHÍ

NGUYỄN KHẮC ĐỊNH

Năm sinh: 1964

Quê quán: Hưng Yên

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật

đỒNG CHÍ

NGUYỄN THỊ THANH

Năm sinh: 1967

Quê quán: Ninh Bình

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý kinh tế

đỒNG CHÍ

NGUYỄN HỒNG DIÊN

Năm sinh: 1965

Quê quán: Hưng Yên

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý Hành chính công; Cử nhân Lịch sử, Cử nhân Kinh tế

đỒNG CHÍ

NGUYỄN DOÃN ANH

Năm sinh: 1967

Quê quán: TP Hà Nội

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Chỉ huy Tham mưu Binh chủng Hợp thành; Cao đẳng Quân sự

đỒNG CHÍ

NGUYỄN THỊ HỒNG

Năm sinh: 1968

Quê quán: TP Hà Nội

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế phát triển

Danh sach các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI Đồng chí Đỗ Văn Chiến

