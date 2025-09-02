Chuyển mình mạnh mẽ và năng động

Từ một đất nước từng phụ thuộc vào viện trợ, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những quốc gia có độ mở kinh tế hàng đầu thế giới. Báo chí quốc tế đánh giá, Việt Nam đã khéo léo vượt qua nhiều biến động và dần trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Điểm đến FDI hấp dẫn

Theo báo The Nation (Thái Lan), Việt Nam đang khẳng định vị thế là một nền kinh tế đang lên của châu Á. Việc khởi công 250 dự án hạ tầng và nhà ở với tổng vốn 1,28 triệu tỷ đồng thể hiện quyết tâm đưa tăng trưởng GDP đạt 8% trong năm 2025 và vươn tới mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045.

TPHCM nhìn từ trên cao. Ảnh: VNA

Đánh giá cao tốc độ cải cách của Việt Nam, đặc biệt trong việc tái cấu trúc bộ máy hành chính để nâng cao hiệu quả, ông Nonarit Bisonyabut, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Phát triển Thái Lan (TDRI), cho rằng, các thị trường lớn như Trung Quốc, Hàn Quốc đang ưu tiên hợp tác với Việt Nam.

Cùng quan điểm, ông Kriengkrai Thiennukul, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI), nhận định, Việt Nam đang tận dụng tốt sự thay đổi trong chính sách thuế của Mỹ và các quy định thương mại toàn cầu để tự điều chỉnh. Ông nhấn mạnh, Việt Nam hiểu rằng phải cải cách triệt để, từ tinh gọn bộ máy đến giảm chi phí và cắt bỏ chồng chéo, nếu muốn giữ lợi thế cạnh tranh.

Nhấn mạnh sự phát triển của Việt Nam sau gần 40 năm thực hiện đổi mới, trang BNE IntelliNews (Đức) cho rằng, Việt Nam đã nổi lên là một trong những điểm đến đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hấp dẫn nhất Đông Nam Á nhờ đặc điểm nhân khẩu học thuận lợi, với lực lượng lao động trẻ năng động; các hiệp định thương mại thuận lợi; môi trường chính trị ổn định; các cải cách thân thiện với nhà đầu tư.

Sức mạnh chính sách, với việc Chính phủ Việt Nam triển khai các cải cách thuận lợi cho nhà đầu tư đã tạo thế mạnh cho các ngành như ngành chế biến và chế tạo, các ngành công nghệ cao, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) và chất bán dẫn, đang thu hút đầu tư lớn từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore.

Trong bài viết “80 năm Quốc khánh Việt Nam: Từ Tuyên ngôn Độc lập đến khát vọng 2045” đăng trên tờ Sputnik (Nga), nhà báo Taras Ivanov nhấn mạnh, với những thành tựu đạt được trong 40 năm đổi mới, Việt Nam đang vươn lên trở thành “con hổ mới tiếp theo của châu Á”.

Ông Saadi Salama, Đại sứ Nhà nước Palestine, Trưởng Đoàn Ngoại giao tại Hà Nội: Việt Nam đã viết nên một câu chuyện đầy tự hào Độc lập của Việt Nam không chỉ là một sự kiện lịch sử, mà còn là một biểu tượng toàn cầu cho khát vọng tự do của các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Nó chứng minh rằng, ý chí của một dân tộc kiên cường có thể đánh bại mọi thế lực ngoại xâm, dù có lớn mạnh đến đâu. Việt Nam đã viết nên một câu chuyện đầy tự hào. Đó là câu chuyện về một dân tộc đã biết cách biến đau thương thành sức mạnh, vượt qua khó khăn để xây dựng đất nước phát triển và hội nhập. Ông Firdauz Othman, Tổng Lãnh sự Malaysia tại TPHCM: Động lực chính trong việc thu hẹp khoảng cách phát triển Năng lượng, tinh thần đổi mới và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với hợp tác khu vực là nguồn sức mạnh to lớn cho ASEAN và tất cả thành viên ASEAN đều được hưởng lợi từ sự tham gia của Việt Nam. Việt Nam đã là động lực chính trong việc thu hẹp khoảng cách phát triển, thúc đẩy sự đồng thuận và tiên phong cho một ASEAN đoàn kết và bền vững hơn.

Điểm sáng du lịch, văn hóa

Tờ Korea Post của Hàn Quốc cho rằng, sự chuyển đổi kinh tế của Việt Nam không chỉ được thúc đẩy bởi đầu tư nước ngoài mà còn bởi sự kết hợp độc đáo của các di sản văn hóa, tạo khác biệt so với các nước láng giềng.

Còn trên Báo Khmer Times, học giả Uch Leang, quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á - Phi và Trung Đông, Viện Quan hệ quốc tế, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia (RAC), Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia học tại Việt Nam (CAVA), cho rằng, cùng với phát triển kinh tế, trong hơn 80 năm qua, Việt Nam đặc biệt quan tâm xây dựng và phát triển văn hóa, coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, là sức mạnh nội sinh, là động lực quan trọng cho phát triển bền vững.

Xã hội ổn định, kinh tế phát triển giúp Việt Nam dần có tiếng trên bản đồ du lịch thế giới.

Trang Travel and Tour World (Mỹ) đánh giá, chính sách miễn thị thực được mở rộng của Việt Nam sẽ kích thích hoạt động kinh tế và định vị Việt Nam là điểm đến ngày càng hấp dẫn trên thị trường du lịch toàn cầu đầy cạnh tranh, cũng như hỗ trợ tầm nhìn dài hạn của Việt Nam trong việc cải thiện cơ sở hạ tầng du lịch và phát triển bền vững.

Khách du lịch và cả khách doanh nhân đổ về Việt Nam, qua đó tạo lợi thế cạnh tranh về du lịch lớn ở Đông Nam Á và khẳng định vị thế là một cửa ngõ du lịch quốc tế, mở đường cho tiếp cận nhân tài, đầu tư và giao lưu văn hóa.

Theo Korea Post, việc duy trì tầm nhìn quốc gia rõ ràng, cùng với cách tiếp cận linh hoạt và thích ứng với các biến động, sẽ giúp Việt Nam đạt được những bước tiến đáng kể hướng tới khát vọng phát triển dài hạn, củng cố vị thế của một cường quốc kinh tế đang nổi trên trường quốc tế.

THANH HẰNG tổng hợp