Cứu người đàn ông bị lũ cuốn trôi

Tối 28-10, ông Mai Thanh Sang, Chủ tịch UBND xã Hà Nha (TP Đà Nẵng) cho biết, một người dân bị lũ cuốn trôi trong đêm đã được ứng cứu kịp thời.

Trước đó, vào tối cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook đăng tải clip một người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi phía dưới cầu Hà Nha, thuộc xã Hà Nha (TP Đà Nẵng).

Người này đã may mắn ôm được cột điện. Dù nước lũ sông Vu Gia chảy xiết nhưng ông vẫn cố gắng bám vào cột điện. Trên cầu Hà Nha, nhiều người dân la lên kêu cứu để những người đi ghe đến ứng cứu, đồng thời động viên người gặp nạn cố gắng bám trụ.

Sau đó, hai người đàn ông đã bơi ghe ra ứng cứu, đưa người bị nạn lên ghe an toàn. Người đàn ông sau khi lên ghe đã hoàn toàn đuối sức sau thời gian chống chọi giữa dòng nước lũ.

Chủ tịch UBND xã Hà Nha cho biết, người bị lũ cuốn trôi là ông Lương H. (trú thôn Ngọc Kinh Đông, xã Hà Nha). Vào lúc 18 giờ 30 cùng ngày, ông H. bơi ghe ra thăm bò ngoài trại thì bất ngờ bị lật ghe. Một người dân chạy xe đi ngang qua phát hiện, kêu cứu.

