Đà Nẵng triển khai công tác ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất

Tại cuộc họp, đại diện Sở NN-MT TP Đà Nẵng cho biết, từ 19 giờ ngày 26-10 đến 13 giờ ngày 28-10, tại TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, nhiều nơi mưa rất to.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Dự báo mưa to trong 24 giờ đến 48 giờ tới. Tổng lượng mưa ở các phường, xã vùng đồng bằng phổ biến 150-300mm, có nơi trên 350mm; các xã, phường vùng núi phổ biến 200-350mm, có nơi trên 450mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn >150mm/3 giờ ở vùng núi. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, vùng đồng bằng cấp 1; vùng núi cấp 2.

Do mưa lớn nên một số xã, phường trên địa bàn thành phố bị ngập, số hộ dân ngập do mưa to là 65.097 hộ. Các xã, phường đã tổ chức sơ tán: 1.429 hộ/5.674 khẩu.

﻿ Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng báo cáo công tác ứng phó mưa lũ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo thống kê có 10 nhà bị sập, 44 nhà hư hỏng. Về giao thông 1.880m đường bị hư hỏng; sạt lở các mái taluy, đất đá với 32.845m3. Ngoài ra còn bị sạt lở bờ biển tại phường Hội An Tây và phường Hội An Đông, sạt 3.450m, xâm thực 25-30m.

Tại cuộc họp, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, thành phố đã thống nhất phân công rõ ràng từng công việc cụ thể. Sở Xây dựng làm đầu mối điều phối xử lý các điểm sạt lở, phối hợp với lực lượng Quân khu 5 và các địa phương. Công tác đảm bảo an toàn cho lực lượng thi công được đặt lên hàng đầu.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chia sẻ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Liên quan đến sạt lở bờ biển Hội An, thành phố đã chỉ đạo kiểm tra, khắc phục tạm thời và giao Sở NN-MT phối hợp với các đơn vị khoa học đề xuất giải pháp lâu dài, đảm bảo tính khoa học và bền vững. Các điểm sạt lở lớn, khu vực có nguy cơ cao đã được rà soát, theo dõi chặt chẽ bằng thiết bị bay không người lái để chủ động di dời khi cần thiết.

Ông Trần Nam Hưng đề nghị các ngành tiếp tục rà soát quy trình vận hành hồ chứa, đánh giá việc điều tiết lũ để đảm bảo tính khoa học, an toàn hạ du. Đồng thời, cần định hướng lâu dài là “thích nghi với thiên tai”, thúc đẩy sắp xếp dân cư tại các vùng sạt lở, thiết kế công trình hạ tầng theo hướng thích ứng khí hậu. Đặc biệt, cần tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng thông tin chính thống để người dân nắm bắt kịp thời, không chủ quan, không nghe theo các nguồn tin không xác thực.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kết luận cuộc họp. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, các đơn vị tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, không chủ quan, sẵn sàng phương án ứng phó trong các tình huống xấu nhất. Sở Xây dựng khẩn trương công bố tình trạng khẩn cấp đối với các tuyến giao thông bị sạt lở để triển khai các giải pháp kỹ thuật tạm thời, bảo đảm thông tuyến sớm và an toàn tuyệt đối cho người dân. Các ngành chức năng cần đánh giá, rà soát nguy cơ sạt lở đất tại các khu vực đồi dốc, có kế hoạch tái định cư bền vững, nhất là đối với các hộ dân sinh sống ở vùng có nguy cơ cao.

“Cần sớm xây dựng và trình HĐND thành phố chương trình tái định cư tổng thể, tránh tình trạng phải ứng cứu khẩn cấp hàng năm”, ông Phạm Đức Ấn nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Phạm Đức Ấn cũng đề nghị các ngành liên quan nghiên cứu, đánh giá lại mô hình trồng rừng sản xuất và định hướng phát triển cây trồng phù hợp nhằm hạn chế sạt lở, vừa bảo vệ môi trường vừa bảo đảm sinh kế cho người dân.

XUÂN QUỲNH