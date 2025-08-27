Dịp lễ 2-9: TPHCM có mưa dông trên diện rộng

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, các ngày 27, 28 và ngày 2-9, thời tiết ở TPHCM có mây thay đổi, ngày nắng có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to, trong cơn dông cần đề phòng sét, gió giật mạnh và lốc xoáy, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 32-34 độ C.

Từ ngày 29-8 đến ngày 1-9, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa dông diện rộng, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to, trong cơn dông cần đề phòng sét, gió giật mạnh và lốc xoáy, thời gian mưa tập trung vào trưa, chiều và tối. Nhiệt độ dao động từ 30-33 độ C.

Dự báo dịp lễ 2-9, TPHCM sẽ có mưa dông trên diện rộng. Ảnh: MINH HẢI

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo khí tượng thủy văn, Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, cho biết, dịp lễ 2-9 ở TPHCM và một số tỉnh như Đồng Nai, Tây Ninh, Cần Thơ, Đồng Tháp, Cà Mau… có mưa dông diện rộng, thời gian tập trung vào trưa, chiều và tối, có nơi mưa vừa, mưa to. Do vậy, ban tổ chức các chương trình lễ cần chuẩn bị các phương án ứng phó với mưa, gió mạnh như dựng rạp, che chắn thiết bị khi xuất hiện mưa dông bất chợt; đảm bảo các phương tiện cứu hộ, sẵn sàng ứng phó kịp thời với các tình huống phát sinh do thời tiết. Người dân tham gia sự kiện nên chuẩn bị ô dù, áo mưa… tùy theo điều kiện thời tiết.

Trên các vùng biển TPHCM, từ ngày 28 đến 30-8, gió Tây Nam có cường độ ở cấp 4-5, giật cấp 6-7. Thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

MINH HẢI