Doanh nghiệp cần thích ứng loại hình thương mại xã hội để tăng trưởng

Sáng 11-9, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh (BCSI) tổ chức Diễn đàn "Tiếp thị và tiêu dùng Việt Nam”, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng xu hướng tiếp thị số, sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng và những điều chỉnh về chính sách pháp lý.

Quang cảnh diễn đàn

Phát biểu tại diễn đàn, TS Võ Trí Thành, Viện trưởng BCSI cho biết, kích cầu tiêu dùng có sự cải thiện nhưng tiêu dùng của người Việt vẫn còn khá yếu. Mức tăng trưởng tổng bán lẻ nếu trừ yếu tố giá cả thì chỉ tăng khoảng 7,2% - tính đến hết tháng 8-2025. Sau nhiều năm, tiêu dùng vẫn chưa trở thành động lực tăng trưởng.

Hơn nữa, doanh nghiệp Việt Nam hiện không chỉ đối diện áp lực cạnh tranh thị trường nội địa, mà còn phải đáp ứng yêu cầu khắt khe từ quốc tế về tiêu chuẩn chất lượng, quy trình xanh và năng lực đổi mới sáng tạo.

Bối cảnh này càng đặt ra tính cấp thiết khi Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học công nghệ là một trong những đột phá chiến lược, trong đó, lĩnh vực thương mại và tiêu dùng đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Theo ông Tạ Hoài Nam, Giám đốc thương mại xã hội của Tập đoàn Novaon, thương mại xã hội (Social commerce) là chìa khóa bứt phá doanh thu cho doanh nghiệp. Shopee, TikTok Shop là 2 nền tảng hiện được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn mua sắm online, dẫn đầu trong đóng góp tăng trưởng năm 2025. Thị trường đang chuyển dịch rõ rệt theo hướng nội dung giải trí kết hợp thương mại và trải nghiệm người dùng.

ông Nguyễn Viết Thịnh, Tổng Giám đốc CGS Việt Nam cho biết, người tiêu dùng ngày càng chú trọng yếu tố bền vững trong mua sắm. Doanh nghiệp cần tập trung xây dựng chuỗi cung ứng bền vững tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và tài chính trong toàn bộ quá trình cung ứng từ nguồn cung tới sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

“Chuỗi cung ứng là trung tâm tạo niềm tin, không chỉ là sản phẩm xanh mà cách sản phẩm được làm ra đều được người tiêu dùng đánh giá”, ông Thịnh nhấn mạnh.

LƯU THỦY